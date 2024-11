Cận cảnh dự án khiến nhiều cán bộ, chủ doanh nghiệp ở Đắk Lắk “dính chàm”

Clip: Dự án đường tránh chậm giải phóng mặt bằng khiến người dân gặp khó khăn trong việc đi lại trên tuyến đường cũ

Mới đây, Bộ Công an đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt đối với nhiều cán bộ, doanh nghiệp ở Đắk Lắk. Trong đó, ông Phạm Văn Hạ, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (BQL dự án tỉnh Đắk Lắk) và ông Bùi Văn Từ, Trưởng Ban Quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nguyên Phó Giám đốc BQL dự án tỉnh Đắk Lắk, để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Liên quan vụ án, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đình Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sài Gòn; ông Hoàng Đình Chương, Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên, để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

BQL dự án tỉnh Đắk Lắk nơi ông Hạ và ông Từ từng công tác

Những người trên vi phạm trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột (đường tránh đông).

Dự án đường tránh đông có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Dự án đường tránh phía Đông dài gần 40km, được Bộ GTVT phê duyệt với tổng kinh phí trên 1.500 tỷ từ nguồn ngân sách Trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2020-2023. Dự án do BQL dự án tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư, được chia làm 2 gói thầu số 3 và số 4. Trong đó, liên doanh Công ty Xây dựng và Thương mại Sài Gòn - Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn – Công ty xây dựng Trường Sơn -Công ty An Nguyên - Công ty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An thực hiện gói thầu số 3 (dài 20,5km). Ngoài ra, Công ty Xây dựng và Thương mại Sài Gòn, Công ty An Nguyên cũng liên doanh với Công ty TNHH MTV Xây dựng 470 - Công ty Cổ phần Licogi 166 - Công ty TNHH Phương Đông thực hiện gói thầu số 4 (dài 19km).

Dự án đường tránh được điều chỉnh vào khu vực đông dân cư ở xã Cuôr Đăng

Quá trình thực hiện dự án đường tránh phía Đông đã gặp nhiều bất cập, phát sinh thêm chi phí. Theo đó, quy hoạch ban đầu, điểm đầu tuyến của dự án sẽ giao nhau với giao đường Hồ Chí Minh tại vị trí đường tránh thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk). Vị trí này đi ngang qua khu đất cao su, đất nông nghiệp của người dân, có chi phí giải phóng mặt bằng thấp. Nhưng năm 2020, điểm đầu của dự án lại được điều chỉnh về địa phận xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) vào khu dân cư, cách vị trí quy hoạch cũ khoảng 1km và được Bộ GTVT đồng ý. Do đó, việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Dự án sau đó phải “đội vốn” hơn 332 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư lên trên 1.800 tỷ đồng. Bộ GTVT cũng có văn bản yêu cầu thời gian hoàn thành dự án trong năm 2024, đưa vào khai thác trong năm 2025.

Tuyến đường cũ mà dự án đi qua hiện nay trở thành những hố nước lớn mỗi khi mưa xuống

Theo ghi nhận, tại vị trí điểm đầu của dự án, hiện nay đang vướng mắc giải phóng mặt bằng khoảng 2,5km tại huyện Cư M'gar. Tuyến đường dự án đi qua được “nắn” thẳng vào khu dân cư đông đúc ở buôn Kô H'Neh (xã Cuôr Đăng) trở nên nham nhở xuất hiện hàng loạt hố nước sâu, sình lầy khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk, đến nay dự án đã hoàn thiện được gần 60% khối lượng và đang vướng ở khâu giải phóng mặt bằng. Đoạn đầu tuyến tại xã Cuôr Đăng có 13 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. UBND tỉnh Đắk Lắk giao UBND huyện Cư M'gar hoàn tất đền bù, tái định cư trong tháng 8-2024. Tuy nhiên, UBND huyện Cư M'gar nêu một số khó khăn về kết cấu hạ tầng và tiếp tục xin gia hạn tiến độ thực hiện tái định cư.

Dự án chậm giải phóng mặt bằng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Dự án đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột là một trong những dự án trọng điểm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án gặp nhiều bất cập, nhiều cán bộ, nhà thầu vướng lao lý khiến dự án có nguy cơ tiếp tục chậm tiến độ, ảnh hưởng đến người dân và hiệu quả của dự án.

Những ao nước lớn bao trùm lên cả tuyến đường cũ khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn

Liên quan đến dự án đường tránh phía Đông, tháng 4 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ liên quan đến gói thầu của Tập đoàn Thuận An tại dự án này.

MAI CƯỜNG