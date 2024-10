Khởi tố, bắt nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt đối với nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Nhận hối lộ.

Ngày 26-10, nguồn tin Báo SGGP xác nhận, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Văn Hạ (sinh năm 1963; nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) về tội “Nhận hối lộ”. Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Hạ để phục vụ công tác điều tra.

Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk nơi ông Hạ và ông Từ từng công tác

Được biết, ông Hạ giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017, đến tháng 8-2022. Sau đó, ông Hạ được điều động bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk đến tháng 11-2023 thì nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, ngày 25-10, Cơ quan CSĐT, - Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Văn Từ (SN 1972, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

MAI CƯỜNG