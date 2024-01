Cận cảnh gần 300kg ma túy thu giữ từ chuyên án “khủng”

Công an TPHCM đang phối hợp Cục C04 và công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các nghi can chủ chốt.

Liên quan vụ Phá án “khủng”, thu hơn 290kg ma túy, bắt 26 đối tượng như Báo SGGP đã thông tin, ngày 7-1, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 26 đối tượng về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Cận cảnh gần 300kg ma túy thu giữ trong chuyên án “khủng” của Công an TPHCM

Theo Công an TPHCM, đường dây ma túy này được tổ chức hết sức tinh vi, bài bản. Các đối tượng câu kết một số người ngoại quốc để mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, với số lượng rất lớn từ Lào qua biên giới đường bộ các tỉnh Bắc Trung bộ về TPHCM tiêu thụ. Các đối tượng phân công nhiệm vụ từng thành viên chặt chẽ.

Việc đeo bám của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên, với nỗ lực không mệt mỏi, Công an TPHCM chủ trì cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an đã đồng loạt ập vào nhiều địa điểm, bắt giữ 26 đối tượng, thu giữ gần 300kg ma túy các loại, 1 khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

Ma túy được đóng gói ngụy trang trong các túi trà bỏ trong tủ quần áo

Hầu hết ma túy được ngụy trang dưới dạng các túi trà cất xen kẽ trong các tủ đồ và quần áo. Khi bị bắt, nhiều đối tượng ngoan cố, không chịu khai báo.

Trước đó, qua nắm địa bàn, Công an TPHCM phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển lượng lớn ma túy xuyên quốc gia nên cùng C04, công an các địa phương xác lập chuyên án triệt phá.

Tang vật ma túy thu giữ

Với thành tích trên, ngày 3-1-2024, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TPHCM trong triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn về ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự Tết 2024.

Qua hơn 15 ngày triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết 2024, Công an TPHCM 2 lần được Bộ Công an tặng Thư khen về những chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm có yếu tố nước ngoài, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

CHÍ THẠCH