Cần Thơ: Triều cường vượt báo động 3, nhiều nơi ngập nặng

Sáng 11-9, tại TP Cần Thơ, triều cường dâng cao đạt 2,06m, vượt báo động 3 là 0,06m. Nước từ sông Hậu, sông Cần Thơ tràn lên đường, nhiều nơi ngập nặng, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Dự báo, chiều nay triều cường vẫn ở mức cao hơn báo động 3.

7 giờ sáng, nước từ sông Cần Thơ dâng cao, tràn qua bờ kè và bao cát chắn nước, làm khu vực bến Ninh Kiều ngập sâu.

Các tuyến đường như Cách mạng Tháng 8, Hai Bà Trưng... nước từ cống trào ngược lên đường.

Đến 8 giờ, nước từ sông Hậu, sông Cần Thơ tiếp tục dâng cao, tràn vào nhiều khu vực. Việc sinh hoạt, đi lại, kinh doanh của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nước tràn lên bến Ninh Kiều sáng 9-11

Theo các chuyên gia, ngập do thủy triều là vấn đề phức tạp, vượt khỏi phạm vi từng đô thị.

Các đô thị cần phải đặt trong bối cảnh chung của ĐBSCL. Nước biển dâng, dù tốc độ chỉ hơn 3mm/năm nhưng tích lũy trong vài thập niên thì trở nên đáng kể. Đặc biệt trong bối cảnh kết hợp đồng bằng đang bị sụt lún với tốc độ gấp 3-4 lần nước biển dâng, do khai thác nước ngầm quá mức.

Một vấn đề cũng cần lưu ý là hệ thống đập, đê bao khép kín, khiến nước không còn không gian để lan tỏa, kể cả nước lũ từ thượng nguồn về và thủy triều từ biển lên đều chỉ ở trong lòng sông, khiến mực triều cường ngày càng nghiêm trọng.

Nước tràn lên đường Cách mạng Tháng Tám, TP Cần Thơ làm nhiều phương tiện chết máy

Th.S Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia nghiên cứu về sinh thái ĐBSCL, cho rằng, về lâu dài, cần thực hiện cải cách nông nghiệp toàn vùng theo tinh thần Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo đó, giảm thâm canh 3 vụ lúa/năm và đê bao khép kín; nâng cao chất lượng, giảm ô nhiễm nguồn nước, khôi phục dòng chảy tự nhiên.

Nghiên cứu giảm công trình ngăn mặn không cần thiết, từng bước chuyển đổi sản xuất thích ứng với mặn lợ theo đúng phân vùng của Quy hoạch tích hợp ĐBSCL, để trả lại không gian cho nước triều lan tỏa, giảm áp lực triều dâng ở các đô thị trong vùng.

Đường Cách mạng Tháng Tám, nằm cặp sông Hậu thường xuyên ngập nặng trong các đợt triều cường

Nước tràn lên bến Ninh Kiều trong sáng 11-9

