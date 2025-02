Cần ứng dụng công nghệ trong xử phạt nguội xe máy

Tại hội thảo “Các giải pháp nâng cao an toàn giao thông cho người đi xe máy tại Việt Nam - Những thách thức và bài học kinh nghiệm” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới tổ chức ngày 12-2, các chuyên gia dự báo, trong tương lai gần, xe máy vẫn được sở hữu và sử dụng phổ biến tại các đô thị. Vì vậy, các cơ quan quản lý cần có giải pháp đảm bảo an toàn cho loại hình phương tiện này.