Tin nóng buổi trưa 16-7 có các thông tin đáng chú ý: "Nghe tiếng nói trong đầu sai khiến" mang kéo vào trụ sở công an phường đâm công an; Đã bắt được 3 đối tượng truy nã trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk; Kiên Giang: Tàu, phà đi các đảo tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu…