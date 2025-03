Cảnh báo khẩn trước mức tăng nhiệt độ kỷ lục toàn cầu

Người dân xếp hàng lấy nước ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo WMO, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2024 cao hơn 1,55 độ C so với mức nhiệt ghi nhận trong thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900) và vượt qua mức tăng kỷ lục của năm 2023. Đây là mức tăng nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận, cho thấy tốc độ nóng lên của Trái đất đang ngày càng tăng nhanh.



Trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015, các quốc gia cam kết sẽ kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy các ước tính sơ bộ cho thấy mức tăng trung bình dài hạn hiện tại là khoảng 1,34-1,41 độ C, chưa chạm ngưỡng mục tiêu trên nhưng khoảng cách ngày càng hẹp lại.



Hậu quả của gia tăng nhiệt độ không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà đã thể hiện rõ qua các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các đợt hạn hán nghiêm trọng dẫn đến tình trạng thiếu hụt lương thực trên diện rộng, trong khi lũ lụt và cháy rừng khiến 800.000 người phải rời bỏ nhà cửa, con số cao nhất kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận vào năm 2008.

Sự nóng lên của đại dương cũng đạt mức kỷ lục trong năm ngoái, với tốc độ gia tăng nhiệt ngày càng nhanh. Nồng độ CO 2 trong đại dương cũng không ngừng tăng lên, kéo theo mức độ axit hóa nước biển ngày càng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái biển.

Ngoài ra, các sông băng và băng biển tiếp tục tan chảy với tốc độ đáng báo động, khiến nước biển lên mức cao nhất trong lịch sử. Theo số liệu của WMO, từ năm 2015 - 2024, mực nước biển trung bình đã tăng thêm 4,7mm mỗi năm, gần gấp đôi mức tăng 2,1mm mỗi năm trong giai đoạn 1993 - 2002.

Các chuyên gia cảnh báo sự tan băng nhanh chóng ở Bắc cực và Nam cực sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hệ thống khí hậu toàn cầu.



