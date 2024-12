Dự báo năm 2025, nhiệt độ toàn cầu tăng đột biến

Không rõ lý do cụ thể

Theo số liệu ghi nhận, trong 2 năm qua, các kỷ lục về nhiệt độ Trái đất đã liên tục bị phá vỡ một cách khó lý giải, ngay cả khi áp dụng những phương pháp dự báo khoa học tốt nhất hiện nay. Điều này khiến các nhà khoa học lo ngại về tương lai của Trái đất, khi mà những dự báo trước đây về mức tăng nhiệt độ dường như không còn chuẩn xác và khí hậu ngày càng trở nên bất định hơn.

Năm 2025 sẽ là một trong những năm nóng nhất thế giới sau khi 2024 là năm đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá ngưỡng 1,5oC. Ảnh: Independent

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới, lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch chạm mức cao kỷ lục trong năm 2023 đã làm tăng mạnh nhiệt độ trên bề mặt biển và nhiệt độ trong không khí. Nếu tính trong giai đoạn từ tháng 6-2023 đến tháng 9-2024, nhiệt độ toàn cầu đã thay đổi không theo bất cứ mô hình nào từng được biết đến trước đây.

Ông Gavin Schmidt, Giám đốc Viện nghiên cứu không gian Goddard của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), cho biết, các nhà khoa học vẫn đang đánh giá về những gì đã xảy ra, cũng như xem xét các tác động đối với cách thức hoạt động của hệ thống khí hậu. Họ muốn tìm ra nguyên nhân gây ra sự tăng nhiệt bất thường này từ các mô hình đám mây, tình trạng ô nhiễm không khí đến khả năng lưu trữ carbon của Trái đất.

Mất khả năng phục hồi

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) vừa công bố dự báo cho thấy năm 2025 có khả năng lọt vào tốp 3 năm nóng nhất toàn cầu. Theo dự báo, nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2025 sẽ cao hơn từ 1,29 đến 1,53oC so với trước thời kỳ công nghiệp hóa. Còn năm 2024 là năm đầu tiên nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt quá ngưỡng 1,5oC so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là mốc quan trọng được đề cập trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, và việc vượt qua ngưỡng này cho thấy tình hình khẩn cấp của vấn đề.

Dự báo này càng khiến mọi người lo ngại về tình trạng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học vẫn nói nguyên nhân chính gây ra tình trạng nóng lên toàn cầu là do sự gia tăng khí thải nhà kính, chủ yếu từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch của con người. Tuy nhiên, hiện có một giả thuyết cho rằng việc các nước chuyển dịch quá nhanh sang sử dụng nhiên liệu sạch vô hình chung đã đẩy nhanh quá trình nóng lên của Trái đất, do lượng khí thải giảm, khiến cơ chế “bẫy nhiệt” ở gần bề mặt Trái đất không còn hoạt động. Các đám mây khi đó hoạt động như gương phản chiếu, thay vì ngăn ánh sáng Mặt trời.

Theo lời của chuyên gia Richard Allan đến từ Đại học Reading của Anh, nhiệt độ Trái đất đã trở nên khó dự báo hơn. Ông Johan Rockstrom từ Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam cũng cảnh báo, việc Trái đất nóng lên nhanh chóng trong thời kỳ El Nino nhưng lại không hạ nhiệt đủ nhanh trong thời kỳ La Nina có thể là dấu hiệu đầu tiên về việc hành tinh của chúng ta đang dần mất đi khả năng phục hồi.

HẠNH CHI tổng hợp