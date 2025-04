Cảnh báo mưa dông, mưa đá tại Tây Bắc bộ trong đêm 7 và ngày 8-4

Dự báo đêm 7 và ngày 8-4-2025, thời tiết cả nước có mưa nhẹ ở nhiều nơi (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Tây Bắc bộ, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ban ngày mưa giảm, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19–22 độ C, có nơi dưới 19 độ; cao nhất từ 25–28 độ C, có nơi trên 28 độ. Về đêm, trời chuyển lạnh.

Tại Đông Bắc bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi. Riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác. Gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19–22 độ C, cao nhất từ 23–26 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa vài nơi. Trưa chiều trời hửng nắng. Phía Bắc khu vực này đêm có mưa rào rải rác và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá. Nhiệt độ dao động từ 20–29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23–26 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C. Phía Bắc khu vực nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều nắng nhẹ. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên được dự báo có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 19–33 độ C, có nơi trên 33 độ.

Tại Nam bộ, nắng nóng tiếp tục gia tăng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26 độ C, cao nhất từ 31–34 độ C, riêng khu vực miền Đông có thể đạt 35–36 độ C. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3.

Thủ đô Hà Nội trong đêm 7 và sáng 8-4 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20–22 độ C, cao nhất 24–26 độ C. Thời tiết nhiều mây, gió nhẹ, đêm se lạnh. Ngày 8-4 cũng là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày, người dân kỳ vọng thời tiết thuận lợi, không còn mưa phùn và nồm ẩm để dễ dàng lưu thông và làm việc trở lại.

Theo TTXVN