Cảnh sát biển Việt Nam đồng hành với ngư dân Bến Tre

Sáng 18-3, tại tỉnh Bến Tre, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Tham dự buổi lễ ký kết có các đồng chí: Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển.

Theo đó, chương trình phối hợp này gồm 5 nội dung chính: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục pháp luật cho nhân dân; tham gia xây dựng địa bàn an toàn, hệ thống chính trị vững mạnh; hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân; hỗ trợ, giúp ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ huy động và giao nhận nhân lực, phương tiện, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Bến Tre là tỉnh, thành phố thứ 20 ký kết Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trung tướng Bùi Quốc Oai cho biết, thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp tuyên truyền cho 134.300 lượt ngư dân; phát 299.000 tờ rơi tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng.

Đồng thời, huy động các nguồn lực từ đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ với tổng giá trị trên 51 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; đơn vị cũng đã cứu nạn thành công 63 phương tiện tàu thuyền, 1.084 ngư dân gặp nạn…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, Bến Tre là một trong 8 tỉnh ven biển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với chiều dài 65km bờ biển và có 3.443 tàu cá đăng ký hoạt động. Hoạt động này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với các gia đình chính sách, ngư dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp thêm tình đoàn kết quân – dân nói riêng và giữa Cảnh sát biển Việt Nam với nhân dân tỉnh Bến Tre nói chung.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, ngư dân... có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bến Tre với tổng số tiền 200 triệu đồng.