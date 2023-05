Cannes 2023 - Hào nhoáng và quyết liệt

Anh tài hội ngộ

“Năm nay có rất nhiều bậc thầy điện ảnh có phim được trình chiếu. Ngoài ra còn có một số đạo diễn mới trẻ hơn. Tôi thực sự mong muốn được xem những bộ phim được tạo ra trong thời kỳ đại dịch”, Ruben Ostlund, Chủ tịch Ban giám khảo LHP Cannes 2023 chia sẻ.

Các phim tranh giải chính thức ghi nhận sự tham gia của rất nhiều ngôi sao Hollywood. Natalie Portman và Julianne Moore đóng vai chính trong bộ phim lãng mạn May December của Todd Haynes. Scarlett Johansson xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng Asteroid City của Wes Anderson. Tham gia tranh giải còn có minh tinh người Đức Sandra Hüller - đóng vai chính trong The Zone of Interest.

Không chỉ có những bộ phim tranh giải, những phim không dự tranh Cành cọ vàng cũng vô cùng đặc biệt, như: Indiana Jones and the Wheel of Destiny, hay Killers of the Flower Moon của Martin Scorsese. Ngay cả bộ phim chiếu trong lễ bế mạc cũng đặc biệt, đó là Elemental - tác phẩm hoạt hình của nhà Disney. Nhưng, điều đáng chú ý là Cannes năm nay mang đến một bức tranh đa sắc khi hạng mục tranh Cành cọ vàng có phim của các quốc gia ở hầu hết các châu lục. Không chỉ những đại diện quen thuộc đến từ Pháp, Anh, Ý, Mỹ, Đức..., các quốc gia châu Á, châu Phi cũng có nhiều phim được lựa chọn.

Ngoài gương mặt quen thuộc là đạo diễn Hirokazu Kore-eda với Monster, điện ảnh Nhật Bản còn có 1 phim hợp tác khác tranh giải là Perfect Days. Châu Á còn có Youth (Spring) của đạo diễn Vương Bính (Trung Quốc). Đặc biệt, châu Phi năm nay có 2 đại diện tranh giải gồm: Banel & Adama (Senegal) và Four Daughters (Tunisia).

Kỷ lục cho nữ đạo diễn

6/19 đạo diễn nữ có phim tranh giải Cành cọ vàng năm nay, con số hơn bất kỳ năm nào trong lịch sử 76 mùa tổ chức của Cannes; họ là: Justine Triet (Anatomy of a Fall), Ramata-Toulaye Sy (Banel & Adama), Alice Rohrwacher (La Chimera), Jessica Hausner (Club Zero), Kaouther Ben Hania (Four Daughters) và Catherine Corsini (Homecoming).

Theo ông Thierry Frémaux, Giám đốc LHP Cannes: “Đây là kết quả của sự tiến bộ thực sự. Trước đây có ít phụ nữ được lựa chọn tham gia LHP do có ít nhà làm phim là nữ. Điều này đã thay đổi và quan trọng không phải chỉ là sự thay đổi về số lượng nữ làm phim, điều chính yếu là sự hiện diện này mang đến những câu chuyện, cách xử lý và nhân vật mới. Họ đem đến cho những người yêu điện ảnh “một cái nhìn của phụ nữ”. Dù rằng vẫn còn khá ít nhà làm phim nữ, nhưng rõ ràng mọi chuyện đang thay đổi và các nữ đạo diễn đang ngày càng quan trọng đối với điện ảnh”.

Trong lịch sử của LHP Cannes, chỉ có 2 nữ đạo diễn từng nhận giải Đạo diễn xuất sắc là Yuliya Solntseva với Chronicle of Flaming Years (năm 1961) và Sofia Coppola với The Beguiled (năm 2017). Tương tự, cũng chỉ có 2 đạo diễn nữ nhận Cành cọ vàng Jane Campion (The Piano, năm 1993) và Julie Ducournau (Titane, năm 2021). Đây không phải vấn đề của riêng LHP Cannes, mà của cả ngành công nghiệp điện ảnh.

Không chỉ nỗ lực mời gọi các nhà làm phim, LHP Cannes còn quan tâm đến nhiều khía cạnh khác như việc nỗ lực nâng tỷ lệ 50-50 trong số các thành viên ủy ban tuyển chọn của mình. Việc các nữ đạo diễn lập kỷ lục số lượng phim tranh giải cũng đến sau khi Cannes có nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử - Iris Knobloch.

LHP Cannes 2023 diễn ra từ ngày 16 đến 27-5 tại Cannes, Pháp.