Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội Tết Ất Tỵ 2025

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự xã hội Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trong cao điểm để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui Tết đón xuân

Tại hội nghị, theo thông tin từ Bộ Công an, qua 1 tháng thực hiện (từ ngày 15-12-2024), công an các đơn vị, địa phương đã xử lý nhiều vụ vi phạm về trật tự xã hội, qua đó số vụ phạm tội được kiềm chế, nhất là các loại tội phạm xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, xâm phạm sở hữu tài sản.

Trong thời gian tới, nhất là trong những ngày nghỉ tết, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng phạm tội. Công an các địa phương tổ chức tổng rà soát, quản lý chặt chẽ cư trú trên từng địa bàn, không để đối tượng có cơ hội phạm tội; quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự...

ĐỖ TRUNG