Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp lễ

Ngày 26-4, Công an TP Thủ Đức cùng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) PC08, Công an TPHCM tổ chức ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật (ANTT) các hoạt động kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Công an TP Thủ Đức đồng loạt ra quân vào chiều 26-4.

Lãnh đạo Công an TP Thủ Đức yêu cầu các đơn vị phải làm tốt theo phương châm chủ động phòng ngừa, lấy công tác phòng ngừa để làm trọng tâm xuyên suốt trong đảm bảo ANTT và phòng chống tội phạm; tích cực, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý ngay từ sớm, từ xa và từ cơ sở với các vấn đề nhen nhóm nguy cơ gây mất ổn định về ANTT trong dịp lễ.

Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, giáo dục đối tượng phòng ngừa phạm tội; tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục xử lý vi phạm nồng cồn, ma túy, quá tải quá khổ, chở quá người quy định dịp lễ…

Ngoài ra, tăng cường việc kiểm tra đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự lòng lề đường, kịp thời phát hiện tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trước, trong và sau lễ; đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi trong dịp lễ.

CSGT Công an TPHCM ra quân tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trong dịp lễ

CSGT TPHCM điều tiết giao thông trên các tuyến đường

CSGT TPHCM hỗ trợ nước, khăn lạnh... cho người dân trên đường về quê nghỉ lễ

Trong ngày, công an các quận huyện cũng phối hợp với các đội, trạm thuộc Phòng PC08 ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn. Ngoài việc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TPHCM còn hỗ trợ nước, khăn lạnh... cho người dân trên đường về quê nghỉ lễ.

