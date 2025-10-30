Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngập nước, các phương tiện phải chuyển hướng

Xã hội

Đoạn đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (qua tỉnh Lâm Đồng) bị ngập, các phương tiện tạm thời chưa thể lưu thông.

Khoảng 9 giờ ngày 30-10, trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn Km233 xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra tình trạng ngập nước cục bộ.

Vị trí ngập cách nút giao Phan Thiết (xã Hàm Kiệm) khoảng 2km, chiều dài ngập khoảng 30m, theo hướng Bắc - Nam.

Cao-Toc.jpg
Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập

Ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc điều hành dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, nguyên nhân khiến đoạn đường bị ngập là do mưa lớn kéo dài, nước đổ về quá nhiều, không thoát kịp. Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức cấm đường bên hướng Bắc - Nam.

Cụ thể, các phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hướng Bắc - Nam) được hướng dẫn rẽ vào nút giao Ma Lâm (xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng), sau đó đi ra Quốc lộ 1A, rồi nhập vào nút giao Phan Thiết để tiếp tục di chuyển.

caotoc2.jpg
Điều tiết các phương tiện di chuyển qua hướng khác khi đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập

Ban điều hành dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đang phối hợp với các đơn vị liên quan cử lực lượng, phương tiện đến vị trí ngập để khơi thông rãnh thoát nước, sớm khắc phục sự cố.

Dự án đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, thông xe cách đây hơn 2 năm, dài hơn 100km (đi qua tỉnh Lâm Đồng).

TIẾN THẮNG

