Đoạn tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bất ngờ bị ngập trong đêm

Đến sáng 3-9, đại diện đơn vị quản lý tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết cho biết đã khắc phục xong sự cố sạt lở cát xuống đoạn tuyến đường này.

Trước đó, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 2-9, mưa lớn kéo dài khiến bãi cát phía trên khu vực dân sinh gây sạt lở đất, cát tràn xuống đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng.

Nước mưa kèm cát bất ngờ đổ xuống đoạn tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gây ngập úng cục bộ

Nước mưa và cát tràn 1 đoạn khoảng 100m, dày 50cm, chiếm hết mặt đường xe chạy.

Thời điểm này, nhiều ô tô gặp khó khăn trong việc di chuyển, buộc phải giảm tốc độ tối đa, thậm chí là dừng lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý.

Lực lượng chức năng xử lý vụ sạt lở và ngập úng

Để đảm bảo an toàn, các phương tiện đi từ hướng Bắc vào Nam đã được hướng dẫn tạm thời di chuyển ra khỏi cao tốc tại nút giao Ma Lâm, đi theo Quốc lộ 28 và sau đó là Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Đến khoảng hơn 1 giờ sáng 3-9, công tác dọn dẹp trên cao tốc đã hoàn tất. Hiện tại, đoạn tuyến đường cao tốc bị ảnh hưởng đã thông thoáng trở lại.

TIẾN THẮNG