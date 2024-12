Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 12 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Nai

Buổi khai mạc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 7 năm 2024. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 12 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh ngày 2-12, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Bao gồm: Đặng Quốc Bình, Thượng sĩ, Tiểu đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 5, Quân khu 7, quê xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; Trương Văn Tiến, Trung sĩ, quê xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Phạm Ngọc Hiếu, Trung sĩ, quê xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; Nguyễn Bùi Trường An, Trung sĩ, quê phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Lâm Hoàng Nhật, Trung sĩ, quê phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Bùi Hy Lạp, Trung sĩ, quê xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Hòa, Trung sĩ, quê xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hồ Gia Huy, Trung sĩ, quê thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Võ Thanh Hiếu, Trung sĩ, nguyên quê Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Thông Minh Kiệt, Trung sĩ, quê xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Hồng Chí Tài, Trung sĩ, quê xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Trịnh Doãn Thế Anh, Trung sĩ, quê xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan Trình Thủ tướng cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho 12 quân nhân hy sinh tại Đồng Nai

PHAN THẢO