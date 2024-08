Cấp giấy tờ tùy thân cho nhân khẩu đặc biệt: Để không ai bị bỏ lại phía sau

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân

Mới đây, Công an TPHCM cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an tổ chức cấp thẻ căn cước cho 117 công dân là nhân khẩu đặc biệt đang điều trị tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh (thuộc Sở LĐTB-XH TPHCM). Đây là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng cho 207 nhân khẩu đặc biệt, chủ yếu là những người khuyết tật lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn thành phố.

Ông Đinh Văn Hồng (64 tuổi) sinh ra với khiếm khuyết ở 2 chân, không thể đi lại bình thường. Năm 1998, khi bố mẹ mất, ông Hồng nương nhờ tại Trung tâm bảo trợ người già và người khuyết tật Thạnh Lộc (phường Thạnh Xuân, quận 12), sau này chuyển sang Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh. Trong suốt 26 năm sinh sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội, ông Hồng chỉ có giấy khai sinh.

Khi được cán bộ công an hỗ trợ làm thủ tục cấp thẻ căn cước, ông Hồng cảm thấy rất vui: “Tôi ở đây đã được nhà nước, các anh chị chăm sóc, không phải lo giấy tờ gì cả, nhưng được cấp thẻ căn cước để đảm bảo quyền lợi của công dân thì tôi cảm thấy rất vui. Các cán bộ công an rất nhẹ nhàng, vui vẻ, hỗ trợ tôi nhiệt tình”. Chung niềm vui, ông Vương Tấn Tài (sinh năm 1953, bệnh nhân khuyết tật) cho biết, có căn cước thì sau này cuộc sống sẽ đỡ phiền toái hơn nhiều.

Công an lấy dấu vân tay cho người đang điều trị tại Trung tâm Bảo trợ người tàn tật Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: HOÀNG AN

Theo ông Trần Minh Tâm, Phó Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội người tàn tật Hiệp Bình Chánh, việc cấp thẻ căn cước cho những nhân khẩu đặc biệt sẽ hỗ trợ trung tâm rất nhiều trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc như đăng ký bảo hiểm y tế hoặc thực hiện các thủ tục an sinh xã hội.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TPHCM cho biết, việc cấp thẻ căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân, góp phần đưa Đề án 06 của Chính phủ gần hơn với thực tế và đời sống của nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác đăng ký, quản lý cư trú tạo sự ổn định cuộc sống cho người dân và đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Nỗ lực hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt

Cháu Đinh Văn Quân (sinh ngày 29-3-2023) đang sống cùng ông nội là ông Đinh Văn Lành (42 tuổi) tại địa chỉ 40/13/17 đường số 2, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM. Ông Lành có 2 người con đều đã bỏ đi. Hiện 2 ông cháu ở với nhau trong ngôi nhà được cha mẹ ông Lành để lại. Ông Lành cho biết: “Cháu Quân được 10 ngày tuổi thì bố mẹ bỏ đi biệt tăm, 7-8 tháng nay không liên lạc được. Cháu bị bỏ rơi tại phường 28, quận Bình Thạnh. Lúc mới đưa cháu về đây tôi có trình báo cho công an khu vực. Tôi cũng hỏi thăm bạn bè, mọi người để mong làm giấy khai sinh cho cháu”.

Trước hoàn cảnh của cháu Đinh Văn Quân, công an khu vực đã nhiệt tình hỗ trợ làm giấy khai sinh nhưng không được vì bố mẹ cháu không đăng ký kết hôn. Sau này, công an khu vực điều tra được gia đình nhà ngoại của cháu. “Tôi có nhờ ông ngoại cháu ở Sóc Trăng làm cho cháu ngoại tờ giấy khai sinh. Cách đây 3 ngày, ông ngoại cháu gọi điện thoại nói là đã làm được, nhưng chưa biết khi nào lên TPHCM để đưa cho tôi. Có giấy khai sinh sẽ tiện lợi hơn nhiều cho cháu”, ông Lành nói.

Trường hợp của cháu Quân là một trong nhiều trường hợp thuộc các nhóm trẻ em, thanh niên từ 16-18 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ trong các cơ sở trợ giúp trẻ em, lớp học tình thương trên địa bàn TPHCM chưa có giấy tờ tùy thân. Những trường hợp này đang được Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM khảo sát để hỗ trợ giải quyết ngay cho các cháu.

Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM, việc rà soát, cấp giấy tờ tùy thân cho nhân khẩu đặc biệt là hoạt động thiết thực, cần nghiên cứu các thủ tục pháp lý liên quan để khẩn trương thực hiện, giúp trẻ có đầy đủ giấy tờ tùy thân để học tập và lao động sau này.

Công tác này đã được Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM triển khai từ tháng 5-2024. Làm việc với các địa phương, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đề nghị các địa phương bám sát hướng dẫn của Công an TPHCM, Sở LĐTB-XH, Sở Tư pháp để sớm tháo gỡ khó khăn, nỗ lực cấp giấy tờ tùy thân cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

