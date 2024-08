Công an TPHCM tiếp nhận gần 115.000 hồ sơ cấp căn cước mới

Hơn 1 tháng triển khai cấp căn cước mới cho công dân theo Luật Căn cước, Công an TPHCM đã thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho gần 115.000 người dân ở các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Ngày 4-8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho gần 115.000 người dân ở các quận, huyện và TP Thủ Đức từ ngày 1-7 đến nay.

Người dân được cán bộ hướng dẫn khi tới làm thẻ căn cước

Trong đó, có hơn 4.800 trường hợp là công dân dưới 6 tuổi; gần 21.800 trường hợp là công dân từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi; gần 86.000 trường hợp là công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; 514 trường hợp khai báo thông tin cư trú với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú.

Công an làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho các em học sinh

Công an hướng dẫn cho một cụ bà làm thẻ căn cước

Ngoài ra, cấp giấy chứng nhận cho người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch là 9 trường hợp; tích hợp thông tin sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước cho 13 trường hợp và cho hơn 700 trường hợp nhận thẻ căn cước.

Theo Phòng PC06, trong ngày 2-8, Công an các đơn vị đã thu nhận hơn 4.700 hồ sơ cấp căn cước của người dân. Bên cạnh đó, Công an TPHCM cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an tổ chức cấp thẻ căn cước cho công dân là nhân khẩu đặc biệt (người bệnh đang điều trị) đang cư trú trên địa bàn thành phố và các tỉnh như: Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Dương.

CHÍ THẠCH