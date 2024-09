Cầu tràn ngập nước sâu, bản Rào Tre bị chia cắt

Sáng 20-9, thông tin từ ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Liên (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu nối trung tâm xã Hương Liên vào bản Rào Tre đã bị ngập nước sâu, gây chia cắt hoàn toàn.

Những ngày qua, do ảnh hưởng mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, từ tối 19-9 đến sáng 20-9, cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu đã bị ngập sâu, có thời điểm ngập sâu khoảng 1,7m.

Cầu tràn bắc qua sông Ngàn Sâu được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, chiều rộng khoảng 6-7m, chiều dài khoảng 120m. Đây là tuyến độc đạo nối liền trung tâm xã Hương Liên đi vào bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre). Do đó, khi cầu tràn bị ngập sâu cũng gây chia cắt, cô lập bản Rào Tre và một phần địa bàn thôn 1 với trung tâm xã.

Hiện chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng, đoàn thể lập các biển cảnh báo, rào chắn, căng dây cấm người và các phương tiện qua lại khu vực cầu tràn đang bị ngập sâu, nguy hiểm. Đồng thời, bố trí người trực gác để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện.

Theo ông Nguyễn Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Liên, tại bản Rào Tre hiện có 46 hộ dân đồng bào dân tộc Chứt sinh sống với 156 nhân khẩu. Còn một phần địa bàn thôn 1 (giáp ranh với bản Rào Tre) có khoảng 20 hộ dân sinh sống với khoảng 80 nhân khẩu. Trước tình hình thời tiết mưa lũ, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đã tiến hành di dời 5 hộ dân với 15 nhân khẩu đồng bào dân tộc Chứt và 1 hộ dân với 2 nhân khẩu ở thôn 1 gần bản Rào Tre đến địa điểm an toàn tránh nguy cơ sạt lở đất đồi.

Sáng 20-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, một số tuyến đường, cầu cống bị ngập lụt cục bộ. Tại nhà máy thủy điện Hố Hô (Hương Khê, Hà Tĩnh) lúc 7 giờ ngày 20-9, đang điều tiết nước qua tràn với lưu lượng 804m3/giây. Tới 9 giờ cùng ngày, lưu lượng nước điều tiết qua tràn giảm xuống 443m3/giây....

Sáng 20-9, trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) có 24/55 trường học từ bậc mầm non đến trung học cơ sở với 10.822 học sinh phải nghỉ học. Còn tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), có khoảng 1.000 học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở phải nghỉ học.