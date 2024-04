CEO Apple Tim Cook đến Hà Nội, ấn tượng với hồ Hoàn Kiếm

CEO Apple Tim Cook uống cafe trứng với mẹ con ca sĩ Mỹ Linh ở phố cổ Hà Nội

Ngay khi đặt chân tới Thủ đô Hà Nội, vào sáng cùng ngày, ông Tim Cook đã tham quan hồ Hoàn Kiếm và trò chuyện với chuyên gia công nghệ Ngô Đức Duy.

Đặc biệt, ông Tim Cook cũng đã có cuộc cà phê gặp gỡ trò chuyện với mẹ con ca sĩ Mỹ Linh - Mỹ Anh tại một nhà hàng trên phố Hàng Bè. Cuộc gặp gỡ thú vị khiến CEO Apple cảm kích và nhanh chóng chia sẻ hình ảnh đang cười rất tươi cùng 2 mẹ con nữ ca sĩ lên tài khoản Twitter cá nhân, kèm nội dung: "Xin chào Việt Nam! Cảm ơn những nghệ sĩ tài năng Mỹ Linh - Mỹ Anh vì sự chào đón nồng nhiệt. Và tôi yêu cafe trứng!".

Ca sĩ Mỹ Linh cũng đã có những chia sẻ khi đăng lại hình ảnh CEO Apple Tim Cook uống cà phê và trò chuyện thân mật với mình và con gái.

"Buổi sáng rất vui khi đón tiếp ông Tim Cook tại nơi mẹ con mình sinh ra và lớn lên - Hà Nội thân yêu! Welcome Mr Cook, such a great pleasure to have you here in my hometown!”, Mỹ Linh viết.

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Anh cho hay, trong buổi gặp gỡ, cô đã chia sẻ với Tim Cook về con đường âm nhạc của mình và mẹ, cùng những câu chuyện, kỷ niệm khi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Tim Cook chia sẻ hình ảnh Hồ Hoàn Kiếm trên trang cá nhân của mình

Cũng sau chuyến du ngoạn chớp nhoáng tại hồ Hoàn Kiếm, trên trang Twitter cá nhân, CEO Apple Tim Cook đã viết: "Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội đẹp như tên của nó! Thật tuyệt vời khi được dành thời gian cùng Duy và xem quá trình sáng tạo của anh ấy khi sử dụng chế độ Cinematic trên iPhone 15 Pro".

Theo kế hoạch, trong thời gian có mặt ở Việt Nam, CEO Apple Tim Cook sẽ gặp gỡ một số nhà sáng tạo nội dung và lập trình viên Việt. Trong số này có Ngô Đức Duy - một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam ở lĩnh vực công nghệ. Hiện Ngô Đức Duy sở hữu kênh YouTube, TikTok, Fanpage Facebook với hàng triệu người theo dõi cùng vô số các video "triệu viu".

MINH KHANG