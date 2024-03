Tòa phúc thẩm Montenegro đã ra phán quyết cuối cùng quyết định dẫn độ Do Kwon, đồng sáng lập công ty tiền điện tử Terraform Labs, về quê nhà Hàn Quốc - nơi đối tượng bị truy nã do liên quan vụ phá sản công ty này. Do Kwon cũng bị nhà chức trách Mỹ truy nã với cáo buộc lừa đảo liên quan vụ phá sản của Terraform Labs.