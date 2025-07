Tăng tốc chuyển đổi số

Đứng sau cuộc cách mạng công nghệ này là AI and Robots Ventures Co (ARV), một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT), với giải pháp phần mềm phân tích dữ liệu tiên tiến mang tên Bedrock. Bedrock, do Bedrock Analytics Co - công ty nhánh của ARV - phát triển, là nền tảng dữ liệu số được thiết kế để hỗ trợ các cơ quan chính phủ quản lý dữ liệu hiệu quả hơn và thúc đẩy phát triển đô thị.

Ông Thanakorn Eamsakul, Giám đốc Phát triển Kinh doanh cấp cao tại Bedrock Analytics Co, chia sẻ, nền tảng này đang giúp đẩy nhanh đáng kể quy trình thu thuế. Thông thường, các cơ quan nhà nước mất hơn 4 tháng để tính toán và thu thuế tại một khu vực; tuy nhiên nhờ công nghệ AI của Bedrock, công việc này giờ đây chỉ mất vài giờ.

Sự tăng tốc này đến từ khả năng phân tích dữ liệu từ camera thông minh tại chỗ và hình ảnh vệ tinh từ Cơ quan Phát triển Công nghệ không gian và Địa tin học (GISTDA). Theo ông Thanakorn, Bedrock có thể dễ dàng phân tích biển hiệu các cửa hàng và nhanh chóng tính toán thuế dựa trên thông tin này. Điều này giúp tăng doanh thu thuế, đặc biệt từ những chủ cửa hàng chưa từng nộp thuế trước đây. Kết quả cho thấy, các cơ quan hành chính địa phương sử dụng Bedrock đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu thuế 17% mỗi năm, một bước nhảy vọt so với con số 4,7% trước đây.

Ngoài ra, Bedrock còn là công cụ đắc lực trong lập kế hoạch đô thị, hỗ trợ chính phủ xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Nhờ đó, chính quyền có thể đưa ra cảnh báo kịp thời, giúp người dân chuẩn bị và giảm thiểu thiệt hại.

Khả năng phân tích dữ liệu thời gian thực của Bedrock cho phép tích hợp thông tin từ nhiều nguồn, tạo ra các bản đồ rủi ro chi tiết và hỗ trợ các chiến lược ứng phó thiên tai hiệu quả hơn. Không chỉ giới hạn ở thuế và phòng chống thiên tai, Bedrock còn có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như tiện ích công cộng, dịch vụ viễn thông và chăm sóc sức khỏe.

Nền tảng này giúp đơn giản hóa các quy trình phức tạp, tối ưu hóa công việc của các cơ quan hành chính địa phương và nâng cao chất lượng dịch vụ công. Chẳng hạn, trong lĩnh vực y tế, Bedrock có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa quản lý bệnh viện; hoặc trong viễn thông, nó giúp cải thiện hiệu suất mạng và dịch vụ khách hàng.

Ông Sak Segkhoonthod, cố vấn cấp cao của Trung tâm Quản trị AI nhấn mạnh, cần thận trọng khi sử dụng AI. Ảnh: Bangkok Post

Tổng Giám đốc ARV, ông Milin Jeerapatsa, nhấn mạnh bất chấp nền kinh tế còn trì trệ, nhu cầu về AI, phân tích dữ liệu và hệ thống robot vẫn rất mạnh mẽ. Công nghệ này không chỉ cải thiện hiệu suất công việc mà còn mở ra cơ hội đổi mới trong quản lý nhà nước. Ông khẳng định, Bedrock và các giải pháp AI khác của ARV không nhằm thay thế con người mà để hỗ trợ, nâng cao năng suất và mang lại giá trị bền vững cho xã hội.

Dù vậy, việc ứng dụng AI và Bedrock cũng đặt ra một số thách thức. An ninh dữ liệu và quyền riêng tư là mối quan tâm lớn khi xử lý thông tin nhạy cảm như dữ liệu thuế hoặc thông tin cá nhân. "AI đại diện cho kỷ nguyên thứ hai của chuyển đổi số. Tuy nhiên, cần sử dụng nó một cách thận trọng với sự quản trị có trách nhiệm", ông Sak Segkhoonthod, cố vấn cấp cao của Trung tâm Quản trị AI (AIGC) thuộc ETDA, phát biểu tại một hội thảo về quản trị AI.

VIỆT LÊ