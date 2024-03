Cha đơn thân nuôi con bệnh nặng

Ôm con vào lòng, anh Phạm Minh Tiến (ảnh, 33 tuổi, ngụ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) kể: “Cháu tên Phạm Minh Khôi, sinh năm 2015. Hơn 1 tuổi, chúng tôi phát hiện đầu của bé to hơn các cháu bình thường. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị não úng thủy. Chúng tôi chuyển cháu về Bệnh viện Nhi đồng 1, và cháu đã được mổ nội soi phá sàn não thất. Sau khi xuất viện, cháu khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường mặc dù chậm phát triển về trí tuệ hơn so với các bé khác. Tuy nhiên, đến khoảng 4 tuổi, cháu lên cơn co giật, hôn mê. Cháu được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng 1. Từ kết quả chụp MRI, các bác sĩ phát hiện cháu bị não úng thủy tái phát và xuất huyết não. Cháu được mổ cấp cứu, sau hơn 1 tháng hồi sức tích cực, cháu không còn hôn mê nhưng kể từ đó, cháu sống cuộc đời thực vật. Hơn 2 tháng sau, mẹ cháu đã bỏ đi”.

Mẹ cháu đã bỏ đi, anh Tiến nuôi con bệnh nặng

Cha anh Tiến chạy xe ôm, chở cá đi giao cho các cửa hàng ở quê; còn mẹ anh ra bến cảng lấy cá để đi bán dạo ở chợ. Thu nhập của gia đình không bao nhiêu, dồn hết cho đứa cháu đang bị bệnh thập tử nhất sinh. Hơn 1 năm nay, anh Tiến không về quê mà đưa con về nhà lưu trú 0 đồng cho bệnh nhân nghèo ở phường Long Phước, TP Thủ Đức, TPHCM.

ĐOÀN HIỆP