Đa phương tiện

Podcast

Câu chuyện cuộc sống

Cha mẹ cũng cần được lắng nghe

SGGPO

Trong cuộc sống, hẳn chúng ta đã nhiều lần nghe rằng: cha mẹ nên lắng nghe và thấu hiểu những áp lực của con cái trong thời đại mới. Nhưng trong số podcast Câu chuyện cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng lại một nhịp… để nghe một câu chuyện khác - câu chuyện về những áp lực thầm lặng của chính những bậc làm cha, làm mẹ; bởi đôi khi, người tưởng chừng mạnh mẽ nhất trong gia đình lại chính là người đang cần được yêu thương và quan tâm nhiều nhất.

0:00 / 0:00
0:00

HOÀNG MY - THANH TÂM - THANH CHIÊU

Từ khóa

podcast câu chuyện cuộc sống podcast câu chuyện cuộc sống báo SGGP cha mẹ cũng cần được lắng nghe gia đình tình cảm

Có thể bạn quan tâm

Chủ đề khác

Xã hội
Câu chuyện cuộc sống
Sách và Sáng tác
Tin nóng
中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn