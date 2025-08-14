Cha mẹ cũng cần được lắng nghe

Trong cuộc sống, hẳn chúng ta đã nhiều lần nghe rằng: cha mẹ nên lắng nghe và thấu hiểu những áp lực của con cái trong thời đại mới. Nhưng trong số podcast Câu chuyện cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng lắng lại một nhịp… để nghe một câu chuyện khác - câu chuyện về những áp lực thầm lặng của chính những bậc làm cha, làm mẹ; bởi đôi khi, người tưởng chừng mạnh mẽ nhất trong gia đình lại chính là người đang cần được yêu thương và quan tâm nhiều nhất.