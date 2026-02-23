Đa phương tiện

Chăm lo tết cho hơn 6,2 triệu lượt đối tượng chính sách

Chiều 22-2 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình Tết Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau tết.

LÂM NGUYÊN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối tượng chính sách chăm lo tết Tết Nguyên đán

