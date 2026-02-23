Đa phương tiện

Thăm khám, cấp cứu hơn 567.000 lượt người bệnh trong 9 ngày tết

Trong 9 ngày nghỉ tết đã ghi nhận 27.021 lượt khám nghi do tai nạn giao thông; 10.780 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; 182 trường hợp tử vong nghi do tai nạn giao thông.

Theo TTXVN

