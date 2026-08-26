Chạy đua vá "lá chắn" sông Hương

Cuối tháng 8, nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng El Nino diễn biến phức tạp, công trình sửa chữa đập Thảo Long - “lá chắn” ngăn mặn, giữ ngọt hạ nguồn sông Hương thuộc phường Hóa Châu, TP Huế vẫn chạy đua vượt mùa bão lũ cận kề.