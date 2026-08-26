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Chạy đua vá "lá chắn" sông Hương

SGGPO

Cuối tháng 8, nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng El Nino diễn biến phức tạp, công trình sửa chữa đập Thảo Long - “lá chắn” ngăn mặn, giữ ngọt hạ nguồn sông Hương thuộc phường Hóa Châu, TP Huế vẫn chạy đua vượt mùa bão lũ cận kề.

VĂN THẮNG - NGHĨA HIỆP

Từ khóa

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