Clip: Cháy lớn tại xưởng gỗ công nghiệp ở Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, người dân thôn Gia Ngãi 1 phát hiện khói và lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực xưởng gỗ công nghiệp Lam Giang ở bên tuyến Quốc lộ 1A. Mọi người đã nhanh chóng hô hoán ứng cứu và huy động các phương tiện, dụng cụ để dập lửa.

Lực lượng PCCC-CNCH Công an Hà Tĩnh nỗ lực dập tắt đám cháy

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà đã huy động lực lượng, phương tiện; điều động thêm lực lượng PCCC-CNCH Công an thị xã Hồng Lĩnh vào tăng cường để triển khai phương án chữa cháy.

Tuy nhiên, do khu vực hiện trường vụ cháy rộng hàng trăm mét vuông, chứa rất nhiều loại vật dụng gỗ, ván ép công nghiệp nên bắt lửa nhanh, lửa và khói bao trùm nghi ngút. Ngoài ra, khu vực này xây dựng nhiều hệ thống khung thép, mái và xung quanh được quây kín bằng tôn, quá trình thoát khói chậm, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Đến gần 3 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, không để lửa lây lan ra các khu vực lân cận. Tuy nhiên, do có nhiều gỗ ván ép công nghiệp đã bị cháy chưa được đưa ra khỏi hiện trường nên khói vẫn bốc lên nghi ngút.

Quá trình chữa cháy, các lực lượng chức năng cùng công nhân xưởng gỗ, người dân đã di chuyển một số đồ đạc, tài sản ra ngoài để giảm thiểu thiệt hại cho chủ xưởng gỗ.

Đến hơn 8 giờ sáng cùng ngày, tại hiện trường nhà xưởng này khói vẫn bốc nghi ngút từ trong các chồng gỗ ván ép công nghiệp, nhiều hệ thống khung sắt thép và tôn bị sập ngổn ngang.

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực, nỗ lực phun nước để khống chế, đồng thời di chuyển các vật dụng ra ngoài.

Bước đầu cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy đã khiến nhiều gỗ ván ép công nghiệp bị cháy rụi, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

>> Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy

DƯƠNG QUANG