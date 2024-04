Cháy lớn trên núi Dài và núi Cô Tô (An Giang)

Đến 23 giờ tối 26-4, lửa vẫn đang cháy lớn tại khu vực núi Cô Tô thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang). Ông Nguyễn Văn Bé Tám, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, do địa hình núi phức tạp, lửa lớn, đá nổ và không loại trừ bom đạn còn sót lại bị kích nổ nên chính quyền địa phương quyết định cho các lực lượng tạm dừng chữa cháy, chờ đến sáng 27-4, để đảm bảo an toàn.