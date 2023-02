Cháy nhà cao tầng tại Ấn Độ, 14 người thiệt mạng

Ngày 1-2, cảnh sát Ấn Độ cho biết ngoài các nạn nhân thiệt mạng, vụ hỏa hoạn còn khiến 12 người bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Công tác dập lửa và cứu hộ đã kết thúc trong khi hoạt động tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong được tiến hành khẩn trương.

Được biết vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, tại tòa nhà này đang diễn ra một lễ cưới. Nguyên nhân gây cháy đang được điều tra làm rõ.

Đây là vụ hỏa hoạn thứ 2 tại khu vực này trong vòng 4 ngày qua. Trước đó, ngày 28-1, vụ cháy tại một bệnh viện tư ở đây đã làm 5 người thiệt mạng.

Các vụ cháy thường xảy ra ở Ấn Độ, nơi luật xây dựng và các tiêu chuẩn an toàn thường bị các nhà xây dựng và người dân xem nhẹ. Năm 2019, một đám cháy do chập điện cũng đã thiêu rụi một tòa nhà khiến 43 người ở New Delhi thiệt mạng.