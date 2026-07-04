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Những chuyến xe gieo hạt mầm tri thức

SGGPO

5 giờ 30 phút sáng, khi nhịp sống năng động thường nhật của TPHCM bắt đầu nhịp ngày mới, một chiếc xe thư viện số lưu động của Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đang âm thầm lăn bánh đến TrườngTHCS Lê Thành Công, xã Nhà Bè, TPHCM.

THU HƯƠNG - TAM NGUYÊN

Từ khóa

xe thư viện số Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM TrườngTHCS Lê Thành Công xã Nhà Bè TPHCM đọc sách khuyến học hội sách tại chung cư

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