Những chuyến xe gieo hạt mầm tri thức

5 giờ 30 phút sáng, khi nhịp sống năng động thường nhật của TPHCM bắt đầu nhịp ngày mới, một chiếc xe thư viện số lưu động của Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM đang âm thầm lăn bánh đến TrườngTHCS Lê Thành Công, xã Nhà Bè, TPHCM.