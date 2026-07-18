TPHCM đề xuất hỗ trợ chi phí chạy thận, lọc màng bụng cho người bệnh

Sở Y tế TPHCM đang lấy ý kiến và trình UBND TPHCM đăng ký xây dựng nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối đang điều trị bằng chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng chu kỳ trên địa bàn thành phố.

Người bệnh chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo đề xuất, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ 100% phần chi phí cùng chi trả sau khi Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán đối với hai dịch vụ kỹ thuật là chạy thận nhân tạo thường quy và lọc màng bụng chu kỳ. Chính sách không áp dụng đối với các khoản chi ngoài phạm vi thanh toán của BHYT như chi phí đi lại, sinh hoạt, thuốc, vật tư y tế hoặc các dịch vụ kỹ thuật ngoài danh mục được quỹ chi trả.

Sở Y tế cho biết, suy thận mạn giai đoạn cuối là bệnh lý đặc biệt nghiêm trọng, người bệnh phải điều trị thay thế thận suốt đời. Trung bình mỗi bệnh nhân chạy thận nhân tạo 12 lần/tháng, trong khi lọc màng bụng được thực hiện khoảng 30 lần/tháng. Dù BHYT đã thanh toán phần lớn chi phí, người bệnh vẫn phải chi trả phần đồng chi trả với tần suất cao và kéo dài, tạo áp lực lớn về kinh tế.

Dự kiến trong năm 2026, TPHCM có khoảng 9.091 người bệnh thuộc diện được hỗ trợ, với tổng kinh phí hỗ trợ phần cùng chi trả ước khoảng 165,85 tỷ đồng mỗi năm. Hiện thành phố có 47 cơ sở y tế thực hiện điều trị thay thế thận, gồm 39 cơ sở trực thuộc Sở Y tế và 8 cơ sở thuộc bộ, ngành, với 766 máy lọc thận hoạt động gần như hết công suất, chia 3 ca/ngày, 6 ngày/tuần để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng.

Hiện chi phí điều trị kéo dài khiến nhiều người bệnh suy giảm khả năng lao động, giảm thu nhập, thậm chí phải vay mượn hoặc cắt giảm các nhu cầu thiết yếu. Một số trường hợp phải giãn hoặc giảm số lần điều trị do không đủ khả năng chi trả, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng đến chất lượng sống cũng như tính mạng. Đối tượng được hưởng chính sách là người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối có thẻ BHYT, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TPHCM và có đăng ký thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 12 tháng trở lên.

Theo đề xuất, việc hỗ trợ sẽ được thực hiện theo hình thức khấu trừ trực tiếp phần cùng chi trả ngay tại cơ sở khám chữa bệnh, người bệnh không phải thực hiện thủ tục nhận tiền. Các bệnh viện sẽ tổng hợp dữ liệu để thanh quyết toán với ngân sách thành phố.

Sở Y tế cho biết, việc xây dựng nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước giảm gánh nặng viện phí cho người bệnh, đồng thời phát huy cơ chế đặc thù của Luật Phát triển đô thị để ban hành chính sách an sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn của TPHCM.

Dự kiến nghị quyết sẽ được trình HĐND TPHCM xem xét trong năm 2026 sau khi Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua.

THÀNH AN