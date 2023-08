Chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thêm cột mốc mới trong quá trình triển khai dự án, tròn 1 năm kể từ ngày MAUR chỉ chạy thử đoàn tàu metro đầu tiên trong phạm vi depot Long Bình (TP Thủ Đức).

Từ đầu năm 2023 đến nay, MAUR, đơn vị tư vấn và các nhà thầu đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai dự án, vừa tiến hành các bước thử nghiệm, vừa thi công lắp đặt thiết bị hệ thống còn lại như hệ thống cung cấp điện; hệ thống viễn thông; hệ thống tín hiệu, hệ thống tiếp điện trên cao, hệ thống thông gió đường hầm… cho toàn tuyến Metro số 1.

Theo MAUR, chạy thử nghiệm đoạn trong hầm là khó khăn nhất vì các nhà thầu vừa thi công, vừa thử nghiệm trong điều kiện đường hầm chật hẹp, không gian nhỏ, điều kiện ánh sáng, thông gió, thông tin, liên lạc không được thuận lợi như đoạn trên cao. Ở trong hầm, việc tích hợp các hệ thống nhiều hơn, phức tạp hơn so với bên ngoài, đặc biệt hệ thống thông gió, hệ thống làm mát. Hệ thống PCCC, cứu nạn cứu hộ, các thiết bị an ninh, an toàn trong đường hầm cũng đa dạng hơn nhiều.

Từ tháng 4-2023, MAUR cùng tư vấn NJPT và các nhà thầu Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành cơ bản công tác thi công để sau đó chuyển sang giai đoạn chạy thử và khai thác thử làm cơ sở cho việc đánh giá An toàn hệ thống. Bên cạnh đó, Ban cũng sẽ phối hợp với Công ty TNHH đường sắt đô thị số 1 và các nhà thầu, tư vấn để tiến hành đào tạo về công tác vận hành và công tác bảo trì.

Việc thử nghiệm được chia thành nhiều giai đoạn, từ thử nghiệm tĩnh, thử nghiệm động, thử nghiệm giao diện, thử nghiệm tích hợp…

Từ cuối năm 2022 đến nay, tàu metro số 1 đã có nhiều đợt vận hành thử nghiệm ở depot Long Bình, từng đoạn trên cao, xa nhất là từ ga bến xe Suối Tiên đến ga An Phú (TP Thủ Đức) với lộ trình dài 12,3km.

Mỗi đoàn tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) gồm 3 toa, dài 61,5m có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/giờ (đoạn trên cao) và 80 km/giờ (đoạn hầm). Tàu chạy từ ga Bến Thành đến Suối Tiên khoảng 29 phút. Tốc độ tối đa 110km/giờ trên cao, 80km/ giờ ngầm.

Tuyến metro số 1 gồm 14 nhà ga: Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh, Tân Cảng, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái, Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM và Suối Tiên.

>> Một số hình ảnh chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên