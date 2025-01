"Chị đẹp Đạp gió 2024" gây ấn tượng khi đan xen tôn vinh văn hóa Việt Nam và các quốc gia

Các nghệ sĩ kết hợp cải lương với nhạc hiện đại

Công diễn 5 lên sóng tối 4-1, là giai đoạn 3 của cuộc thi, dành cho 3 đội hình cố định Tóc Tiên, Kiều Anh và Mie. Đường đua thử thách về đích tại Công diễn 5 có chủ đề Tâm bão, diễn ra theo 3 phần: đường đua cấp bậc, đường đua 2 - 1, đường đua đội trường.

Với tiết mục Từ chối nhẹ nhàng thôi của đội Tóc Tiên, các nghệ biến tấu mang đậm âm hưởng dân gian Việt Nam cùng sự kết hợp đặc biệt của đàn hạc - nhạc cụ châu Âu. Tạo hình của các chị đẹp lấy cảm hứng từ thập niên 60, 70 và pha trộn giữa châu Âu và châu Á.

Bùi Lan Hương đảm nhận phần X-part (phần viết thêm, viết mới) của tiết mục này. Cô táo bạo phổ nhạc theo phong cách dân ca Bắc bộ như quan họ, chèo, nảy hạt cho Tự tình II của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương và một câu chèo cổ.

Tiết mục "Từ chối nhẹ nhàng thôi"

Tiết mục In the dark của đội Mie do Thảo Trang, Hoàng Yến Chibi, Ngọc Phước trình diễn nhạc cụ dân tộc. Câu chuyện của In the dark phiên bản Chị đẹp Đạp gió 2024 lấy cảm hứng từ giai thoại Trọng Thủy - Mỵ Châu. Khán giả được xem màn múa cầu lụa từ Hoàng Yến Chibi, Thảo Trang chơi đàn tranh và Ngọc Phước chơi đàn bầu.

Tiết mục "In the dark"

Đặc biệt, tiết mục Em không thể của Đội Kiều Anh gây thích thú khi hát cải lương cùng ban nhạc đờn ca tài tử. NSƯT Bạch Tuyết đích thân chỉ dẫn các nghệ sĩ thể hiện. X-part của Em không thể phiên bản cải lương được chắp bút bởi NSND Thanh Hải và NNƯT Trần Tám.

Tiết mục Em không thể

Với tiết mục Don’t you go, Phương Thanh và Tuimi, Phương Nghi cùng ban nhạc chơi nhạc cụ, đưa khán giả nhìn miền Viễn Tây ngay trên sân khấu.

Với Ngày không anh, Dương Hoàng Yến, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh tạo nên một tiết mục đặc sắc và đậm phong vị Thái Lan. Những điệu múa đặc trưng như múa bóng, múa móng… cùng những câu nói tiếng Thái quen thuộc được thể hiện vui nhộn.

Ngoài ra, đội Mie trình diễn Gone gone gone, thể hiện những nét văn hóa Trung Đông với Câu chuyện nghìn lẻ một đêm được kể ngay trên sân khấu.

Tiết mục "Don’t you go"

Công diễn 5 sẽ tiếp tục bùng nổ với 3 sân khấu solo của các đội trưởng trong tập 13, dự kiến lên sóng vào 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube YeaH1 vào ngày 11-1.

TIỂU TÂN