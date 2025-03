Chỉ với 160 triệu đồng sở hữu ngay tổ ấm tại K-Home New City

K-Home New City sở hữu vị trí đắc địa ngay lõi trung tâm thành phố mới Bình Dương, cách tòa tháp đôi trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương chỉ hơn 4km

Giải bài toán tài chính để sở hữu nhà tại K-Home New City

K-Home New City là một trong những dự án nhà ở xã hội thấp tầng cuối cùng tại Bình Dương được phê duyệt nhưng chủ đầu tư đang áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt, mở ra cơ hội sở hữu nhà ở dễ dàng hơn bao giờ hết đối với người lao động.

Cụ thể, chỉ cần thanh toán trước 160 triệu đồng, khách hàng sẽ được sở hữu ngay căn hộ bàn giao hoàn thiện đầy đủ nội thất; phần còn lại trả góp hàng tháng chỉ tương đương chi phí thuê nhà. Đây là một giải pháp tài chính tối ưu giúp người mua không phải chờ đợi tích lũy tài chính quá lâu mà vẫn có thể sở hữu một tổ ấm riêng cho mình.

Với mức giá chỉ từ 789 triệu đồng/căn hộ và 2,160 tỷ đồng/căn nhà phố, K-Home New City mang đến sự lựa chọn hấp dẫn cho những người đang có nhu cầu nhà ở tại Bình Dương. Bởi phân khúc giá này từ lâu đã hầu như “tuyệt chủng” trên thị trường. Đặc biệt, K-Home New City cung cấp nhiều phương án nội thất đa dạng và sử dụng các thương hiệu hàng đầu như An Cường, Poli-FSL, Varmora Granito, Hảo Cảnh…giúp khách hàng an tâm về chất lượng.

Thiết kế nội thất

Nhằm tạo cơ hội tốt nhất cho khách hàng, Kim Oanh Land đã hợp tác với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) để cung cấp các gói vay ưu đãi. Theo đó, khách hàng có thể vay lên đến 75% giá trị hợp đồng với lãi suất chỉ 6,1%/năm trong 10 năm, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính.

Phân tích dưới góc độ tài chính, đại diện Kim Oanh Land chia sẻ, nếu khách hàng chọn phương thức vay ngân hàng trong vòng 27 năm để mua nhà phố K-Home New City có giá 2,3 tỷ đồng, số tiền thanh toán trung bình mỗi năm rơi vào khoảng 119 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí thuê nhà phố bình quân tại Bình Dương cũng dao động ở mức 116 triệu đồng/năm và luôn có xu hướng tăng dần theo thời gian.

Tính ra mức tiền chênh lệch chỉ khoảng 3 triệu đồng/năm, nhưng sau 27 năm, người mua K-Home New City sẽ sở hữu một căn nhà gia tăng giá trị bền vững ngay tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, trong khi người thuê vẫn phải tiếp tục trả tiền thuê nhà mà không có tích sản.

Nhà ở xã hội nhưng chất lượng, tiện ích tương đương nhà ở thương mại

Là dự án nhà ở xã hội nhưng K-Home New City được phát triển theo tiêu chuẩn của một đô thị xanh chuẩn Singapore, không thua kém các dự án nhà ở thương mại quy mô lớn. Nổi bật K-Home New City là dự án được phát triển theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE đầu tiên tại Bình Dương. Nhờ tiêu chuẩn EDGE, cư dân sẽ tiết kiệm được 20% lượng điện, 20% lượng nước và giảm khí phát thải nhà kính trong quá trình sử dụng.

Sắc xanh thiên nhiên ngập tràn mọi không gian sống tại K-Home New City

Chú trọng vào trải nghiệm sống của cư dân, dự án còn được đầu tư hệ thống 35 tiện ích cao cấp: 10 công viên có tổng diện tích lên đến 7,1ha; 2 hồ bơi, trường mầm non, trường liên cấp chuẩn quốc tế Elite School, khu thương mại - ẩm thực, khu BBQ, trung tâm y tế - văn hóa... Nhờ đó, cư dân tại K-Home New City sẽ tận hưởng một môi trường sống với đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất.

“Tôi vừa quyết định mua một căn nhà phố tại K-Home New City vì giá bán và các chính sách ưu đãi hấp dẫn theo chương trình phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ nhưng lại được hưởng tiện ích còn hơn cả các dự án nhà ở thương mại. Quy hoạch tiện ích và mảng xanh tại đây giống như một thành phố thu nhỏ”, chị Mai Tâm (thành phố Thủ Dầu Một), chia sẻ.

Phối cảnh hồ bơi của dự án K-Home New City

Trong khi đó, gia đình anh Hoàng Ngọc (đang ở nhà thuê tại TP.HCM) cho biết rất vui mừng vì vừa “xuống tiền” mua được một căn nhà phố tại K-Home New City: “Trước đây tôi không nghĩ sẽ mua được nhà ở xã hội ở địa phương khác. Tôi nghĩ mình rất may mắn khi biết thông tin dự án K-Home New City nên chỉ tìm hiểu vài thông tin về vị trí, quy hoạch, thiết kế và giá bán là quyết định mua ngay kẻo bỏ lỡ cơ hội. Gia đình tôi đang tính toán sau khi nhận nhà là có thể chuyển đến an cư tại K-Home New City và tìm kiếm việc làm trong các khu công nghiệp lân cận để ổn định cuộc sống.”

Theo một số chuyên gia, thời điểm này rất nhiều người dân đang trông chờ các dự án nhà ở xã hội được chủ đầu tư mở bán để có thể chạm đến ước mơ an cư. Đáng tiếc là nguồn cung hiện nay vẫn quá khan hiếm, chưa kể những dự án được chủ đầu tư phát triển với tâm huyết, chuẩn chỉnh, chất lượng và nhiều ưu điểm vượt trội như K-Home New City càng không thể tìm thấy. Và những người mua được nhà tại K-Home New City đã thực sự rất may mắn.

Tìm hiểu thêm về dự án K-Home New City. Sales Gallery: Đường Lê Lai, phường Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương. Hotline: 1900633968 - 0937961212. Website: www.k-homenewcity.vn

Thúy Thanh