Kim Oanh Group khởi công xây dựng Lô 13A thuộc khu đô thị mới Nam TPHCM

Toàn cảnh nghi thức khởi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Lô 13A thuộc khu chức năng số 13 khu đô thị mới Nam TPHCM

Hợp tác để phát triển bền vững

Trong khuôn khổ sự kiện, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM (thành viên Kim Oanh Group) và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang ký kết hợp tác phát triển 3 công trình căn hộ chung cư tại Lô 13A thuộc khu chức năng số 13 khu đô thị mới Nam TPHCM. Tổng diện tích đất của ba công trình này là 12.941m2, cung cấp cho thị trường khoảng 935 căn hộ và hệ thống tiện ích như hồ bơi, công viên, khu thương mại, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao… với tổng mức đầu tư khoảng 1.920 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp cũng ký kết hợp tác phát triển dự án căn hộ chung cư Hồng Tân tại quận Bình Tân, TPHCM. Dự án có quy mô 45.785,5m2, cung cấp khoảng 2.243 căn hộ và đầy đủ tiện ích phục vụ cư dân với tổng mức đầu tư khoảng 4.311 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại sự kiện, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang cũng tiến hành ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương. Theo đó, Công ty Cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương sẽ đảm nhiệm vai trò tổng thầu xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của Lô 13A thuộc khu chức năng số 13 khu đô thị mới Nam TPHCM. Các hạng mục này bao gồm đường giao thông, thoát nước mưa, nước thải, trạm xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, công viên cây xanh, kè bờ sông, cầu Mã Voi 1 và Cầu Mã Voi 2. Với kinh nghiệm dày dặn và năng lực thi công vững vàng, An Phước Bình Dương cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công cao nhất, góp phần đồng bộ hệ thống hạ tầng và hoàn thiện diện mạo đô thị tại Lô 13A.

Ông Nguyễn Phú Đức, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TPHCM, và bà Trương Thị Hồng Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang, thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Đưa dự án trở thành điểm sáng tại khu đô thị Nam TPHCM

Theo quy hoạch tổng thể của TPHCM, Lô 13A thuộc khu chức năng số 13 khu đô thị mới Nam TPHCM đóng vai trò là khu công viên, trung tâm công cộng và khu dân cư, phục vụ nhu cầu cuộc sống hơn 36.000 dân cư tương lai. Dự án sở hữu vị trí đắc địa trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, với quy mô lên đến 37,8ha, cung cấp tổng cộng hơn 2.000 căn hộ chung cư, nhà phố, biệt thự và tích hợp đa dạng tiện ích phục vụ nhu cầu của cư dân như trường học, nhà văn hóa đa năng, công viên, trung tâm thương mại, trung tâm y tế…

Sau khi hoàn thành, Lô 13A được kỳ vọng sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển khu đô thị mới Nam TPHCM thành một khu đô thị văn minh và hiện đại. Đồng thời tiếp tục khẳng định dấu ấn của Kim Oanh Group trong hành trình hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng triệu gia đình Việt.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group – cho biết, việc hợp tác giữa Kim Oanh Group và Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang đã đánh dấu bước tiến quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển đô thị tại Lô 13A, hứa hẹn sẽ đưa dự án trở thành điểm sáng tại khu đô thị Nam TPHCM. Đồng thời, đây cũng là bước đi chiến lược của Kim Oanh Group trong việc tập trung phát triển các dự án nhà ở chất lượng, phù hợp với nhu cầu ở thực và khả năng tài chính của người dân TPHCM nói riêng và khu vực phía Nam nói chung.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Kim Oanh Group - phát biểu tại buổi lễ

“Kim Oanh Group đã phát triển thành công hai dự án tại thành phố Thủ Đức và quận 8, TPHCM. Vì thế, chúng tôi đánh giá đây là thị trường rất tiềm năng để phát triển nhà ở. Bên cạnh hai dự án vừa ký kết với Công ty Cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang, Kim Oanh Group còn tiếp tục công bố một số dự án khác tại TPHCM với rất nhiều phân khúc sản phẩm khác nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng”- bà Oanh chia sẻ.

Bà Trương Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Thái Hồ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng An Phước Bình Dương – thực hiện nghi thức ký kết thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Lô 13A

Hiện thực hóa giấc mơ nhà ở cho gia đình Việt

Kim Oanh Group là một trong những nhà phát triển bất động sản hoạt động sôi nổi nhất trên thị trường trong giai đoạn vừa qua. Hiện hệ sinh thái Kim Oanh Group đang dần khép kín gồm các lĩnh vực bất động sản nhà ở, bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng, bất động sản khu công nghiệp, giáo dục…

Riêng mảng bất động sản, Kim Oanh Group đã phát triển thành công hơn 50 dự án khu đô thị, nhà phố/biệt thự xây sẵn, căn hộ thương mại tầm trung và nhà ở xã hội. Mỗi năm Tập đoàn đưa ra thị trường khoảng 6.000 sản phẩm thuộc nhiều phân khúc thị trường. Đầu tháng 3 vừa qua, Kim Oanh Group đã công bố ra thị trường dự án K-Home New City – Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam với quy mô 26,9ha, cung cấp cho thị trường 3.310 sản phẩm nhà phố và căn hộ, được đông đảo khách hàng đón nhận rất tích cực.

Đặc biệt, bên cạnh các đối tác trong nước như Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank); các đơn vị cung cấp vật liệu nội thất như An Cường, Hảo Cảnh, hiện nay Kim Oanh Group đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với nhiều tập đoàn quốc tế như Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Development, AEON (Nhật Bản); Surbana Jurong, Frasers Property (Singapore); Poli-FSL (Trung Quốc); Varmora Granito (Ấn Độ); Handong (Hàn Quốc)… Điều này không chỉ giúp Kim Oanh Group chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế trong việc đầu tư, phát triển dự án bất động sản mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho các cổ đông, khách hàng của Tập đoàn cũng như sự phát triển bền vững trong dài hạn.

THANH ĐỨC