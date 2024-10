Chiến thắng “con quỷ” bên trong mỗi người

Chiến thắng con quỷ bên trong (tựa gốc: Outwitting the Devil: The Secret to Freedom and Success) đặc biệt ở chỗ không được phát hành ngay khi Napoleon Hill viết xong, mà phải đến hàng chục năm sau khi ông qua đời, sách mới đến được với công chúng. Còn điểm kỳ lạ của nó nằm ngay ở lối viết của Napoleon Hill: một cuộc phỏng vấn trực diện giữa ông và nhân vật Con Quỷ - một thế lực luôn tìm cách kiểm soát, dẫn dắt con người đi đến sự sa ngã và thất bại.

Dù được tác giả viết cách đây đã hơn 80 năm nhưng những giá trị trong cuốn sách "Chiến thắng Con Quỷ bên trong" vẫn thức thời và nguyên giá trị

Xuyên suốt 360 trang sách, bạn sẽ không ít lần ngạc nhiên vì những triết lý thâm thúy của Napoleon Hill, nhưng có lẽ bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng bản thảo của cuốn sách này đã được viết cách đây 86 năm. Hill đã gõ bản thảo Chiến thắng Con Quỷ bên trong trên máy đánh chữ từ năm 1938, nhưng gia đình ông cất giấu nó trong suốt 72 năm vì những khía cạnh dễ gây tranh cãi của nó. Khi được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2011, cuốn sách ngay lập tức gây tiếng vang bởi những giá trị vượt thời gian mà các thông điệp và triết lý của Napoleon Hill mang lại.

Trong Chiến thắng Con Quỷ bên trong, mỗi chương là một cuộc đối thoại giữa Napoleon Hill và Con Quỷ về những vấn đề trong đời sống, từ gia đình, nhà trường cho đến tôn giáo, chính trị... Qua những lời thú tội của Con Quỷ trước Napoleon Hill, chúng ta sẽ dần khám phá ra những sự thật về bản chất con người và cách mà những suy nghĩ tiêu cực và thói quen xấu có thể kiểm soát cuộc sống của chúng ta.

Theo đó, có hai công cụ lợi hại nhất mà Con Quỷ thường dùng để kiểm soát con người, đó là thói quen buông thả và quy luật nhịp điệu thôi miên. Sự buông thả là sự bỏ bê tâm trí, có thể bắt đầu từ chuyện ăn uống, kết giao, làm việc… Những sự buông thả đó dần tạo thành “nhịp điệu” quen thuộc và thôi miên con người.

Xuyên suốt cuốn sách, từng lời nói của Con Quỷ như “chỉ điểm” thẳng vào từng ngóc ngách còn lười nhác, dễ dãi, yếu hèn bên trong mỗi chúng ta. Để rồi cuối cùng, chúng ta chợt nhận ra Con Quỷ mà Hill đang trò chuyện không phải là một thế lực siêu nhiên như chúng ta vẫn nghĩ, mà nó chính là phần tiêu cực ẩn chứa bên trong mỗi con người: nỗi sợ hãi, sự trì hoãn, sự tức giận, sự ghen tị… ngăn trở chúng ta đi đến sự tự do, thành công và hạnh phúc.

QUỲNH YÊN