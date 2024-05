Chiều nay 7-5, mưa lan rộng ở miền Bắc

Theo các chuyên gia khí tượng, sáng 7-5, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa rào. Tuy nhiên, chiều và tối nay 7-5, cường độ mưa còn gia tăng, hoạt động mạnh hơn, rộng hơn.

Người dân ở TP Điện Biên Phủ đội mưa sáng 7-5 đến dự lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Quan trắc các dữ liệu thời tiết và khối mây qua vệ tinh, các chuyên gia khí tượng nhận định, trưa nay 7-5, những cơn ở khu vực Tây Bắc bộ như Điện Biên đang di chuyển dần về phía Sơn La, Yên Bái. Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ, những khối mây dông cũng đang hình thành do hội tụ gió trên cao (tạo bởi áp thấp nóng phía Tây và không khí lạnh cường độ yếu).

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 7-5 tại Điện Biên, Sơn La đã có mưa rào. Ngày và đêm nay, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo ngày và đêm 8-5, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ có mưa rào và dông trên diện rộng; khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 130mm. Đến ngày 9-5, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong khi ở Nam bộ, sau vài ngày có mưa rào, hiện nắng nóng đang trở lại trước khi bước vào đợt mưa mới (từ ngày 12-5). Dự báo ngày 7 và 8-5, khu vực Nam bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm phổ biến 45%-50%.

VĂN PHÚC