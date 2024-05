Từ ngày 12-5, tần suất mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên sẽ gia tăng

Nhiều nơi đã đón những cơn mưa rào. Ảnh minh họa

Cập nhật thông tin đến chiều 5-5 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có những cơn mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Mặc dù không phải địa điểm nào cũng đã có mưa, nhưng so với những ngày nắng hạn kéo dài suốt nhiều tháng qua thì những cơn mưa dông đến cục bộ giúp không khí trở nên mát mẻ, dễ chịu hơn.

Nhiều nơi đã nhận một lượng nước tưới rất đáng kể, chẳng hạn tính đến chiều 5-5, lưu lượng mưa tại Bông Krang (Đắk Lắk) là 67,2mm, Ô Lâm (An Giang) 110mm, Viên An (Sóc Trăng) 61,2mm, Tân Thành (Cà Mau) 92,2mm…

Hôm nay 5-5, tại TPHCM chủ yếu mưa ở khu vực phía Bắc của thành phố. Sáng nay, tại các huyện Nhà Bè và Cần Giờ có mưa to.

Dự báo, tối và đêm 5-5, ở khu vực Trung Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, khoảng ngày 12-5 trở đi, tần suất mưa tại Nam bộ và Tây Nguyên sẽ gia tăng hơn hiện nay do có gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động, đưa một lượng hơi nước khổng lồ từ Đại Tây Dương vào Biển Tây và đất liền. Khoảng từ đêm 6-5 đến ngày 9-5, ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc bộ từ đêm 7 đến ngày 8-5 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

VĂN PHÚC