Chính phủ chia buồn với gia đình người bị nạn trong vụ cháy tại quận 8, TPHCM

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chia buồn với gia đình người bị nạn trong vụ cháy tại Xóm Củi, Quận 8, TPHCM

Ngày 2-4, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Công điện số 27/CĐ-TTg về vụ cháy nhà dân tại số 66B và 66C đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, TPHCM.

Nội dung công điện nêu rõ, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 2-4 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 66B và 66C đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8, TPHCM gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 3 người trong một gia đình. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Công an, chủ tịch UBND các tỉnh, thành, đặc biệt là các đô thị lớn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn; chủ động phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, đặc biệt là dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 1-5 sắp tới.

LÂM NGUYÊN