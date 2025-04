Chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), 17 cây xanh bị ảnh hưởng

Xung quanh việc nhiều cây xanh bị tổn hại khi thực hiện công tác cải tạo vỉa hè, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng Phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình, Sở Giao thông công chánh TPHCM, cho biết, thời gian qua, một số địa phương thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang vỉa hè, đây là các dự án nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời giúp tăng cường khả năng lưu thông cho người đi bộ và tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng (buýt, metro), kết hợp chỉnh trang, tạo mỹ quan khu vực.

Đối với tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua quận 1 có 253 cây xanh, quá trình kiểm tra giám sát, đơn vị quản lý đã phát hiện có 17 cây xanh bị ảnh hưởng do dự án thi công chỉnh trang vỉa hè.

Ngay sau đó, các đơn vị liên quan đã được mời ra hiện trường để đánh giá hiện trạng. Sau khi kiểm tra, các bên thống nhất phải đốn hạ 8/17 cây, 9/17 cây còn lại cắt gọn cành nhánh, để làm nhẹ tán cây với mục đích cố gắng giảm thiểu nguy cơ rủi ro mất an toàn cây xanh.

Ngay sau khi xử lý đốn hạ 8 cây và dọn dẹp mặt bằng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM (thuộc Sở Giao thông công chánh) đã cho trồng lại 8 cây xanh khác.

UBND quận 1 cũng đã cho tạm dừng thi công, rà soát và kiểm tra các biện pháp thi công của nhà thầu liên quan an toàn cây xanh, tái lập mặt bằng bồn gốc cây để đảm bảo ổn định cho cây, yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát đánh giá ảnh hưởng. Trường hợp không đảm bảo thì báo cáo chủ đầu tư xử lý theo quy định của hợp đồng.

Đối với việc tuần tra, phát hiện và xử phạt, từ đầu năm 2024 đến nay, Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 10 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 385 triệu đồng. Trường hợp xâm hại cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thanh tra Sở Giao thông công chánh sẽ tiếp tục xử lý, lập biên bản hiện trường và chuyển Thanh tra Sở Xây dựng để lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công.

Trước đó, Báo SGGP có bài "Làm mới vỉa hè: Thi công cẩu thả, phải chặt hàng chục cây xanh”. Theo báo cáo của Sở Giao thông công chánh, đến ngày 26-3, có 58 tuyến đường trên địa bàn các quận 1, 5, 6, 11, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp và huyện Củ Chi đang nâng cấp, sửa chữa vỉa hè gây ảnh hưởng đến an toàn cây xanh. Hệ quả của tình trạng trên là các đơn vị chức năng buộc phải chặt hạ hàng chục cây xanh các loại do nguy cơ mất an toàn bởi hệ rễ bị xâm hại nghiêm trọng...