Sáng 12-6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê bắt giữ đối tượng Mai Văn Hà (sinh năm 1968, trú thôn 3, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê) để điều tra về hành vi giết người.