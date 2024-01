Chủ nhà hàng người Hàn Quốc "điều" nữ tiếp viên bán dâm khách ngoại quốc thu lợi hơn 20 tỷ đồng

Ngày 1-1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam Hwang ChangNam (SN 1981, chủ nhà hàng JOY), Jung JongPil (tổng quản lý nhà hàng JOY), Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung (tổng quản lý nhà hàng JOY) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Trước đó, Phòng PC02 phát hiện nhà hàng JOY (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Công an xác định nhà hàng do Hwang ChangNam, mang quốc tịch Hàn Quốc làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động tại cơ sở từ tháng 7-2023 đến nay.

Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu.

Tại nhà hàng có khoảng 200 tiếp viên nữ cùng nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm, tổng quản lý Jung JongPil, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tấn Trung sẽ trực tiếp điều tiếp viên nữ lên ngồi bàn phục vụ và đi bán dâm.

Nhà hàng có hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh – tivi…), khi phát hiện có công an đến kiểm tra. Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 đến 5 bảo vệ, cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại, được đề phòng nghiêm ngặt, cảnh giác.

Chủ nhà hàng JOY cùng tổng quản lý, quản lý tại cơ quan công an

Bằng việc tổ chức các hoạt động mại dâm trên, chủ nhà hàng và quản lý thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, thu hút rất đông khách Hàn Quốc. Khách được chào mời bằng các hoạt động mại dâm hấp dẫn, múa sexy, có xe sang đưa đón tận nơi...

Tối 30-12-2023, Phòng PC02 cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08), Công an quận 1 đã ập kiểm tra phát hiện nhà hàng. Công an phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm, ghi nhận việc tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm với khách.

Kiểm tra 2 khách sạn ở quận 1 và quận 7, công an phát bắt quả tang 3 nữ tiếp viên đang bán dâm. Các nữ tiếp viên khai được quản lý điều đi bán dâm cho khách.

Biết được thông tin nhà hàng bị công an kiểm tra, do lo sợ bị bắt giữ nên Hwang Changnam, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành. Bằng nghiệp vụ, công an bắt giữ được các đối tượng trên.

Tại công an, Hwang ChangNam cùng Jung JongPil, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm, mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng. Tổng số tiền thu lợi hơn 20 tỷ đồng từ các hoạt động mại dâm.

CHÍ THẠCH