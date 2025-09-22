Doanh nghiệp Việt đồng hành cùng V Fest: Từ giá trị văn hóa đến khát vọng Việt

Ngày 20-9 vừa qua, V Fest Vietnam Today - một trong những sự kiện văn hóa, giải trí lớn nhất trong năm đã diễn ra thành công, thu hút hàng vạn khán giả với không gian kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ. Đồng hành cùng sự kiện, Tập đoàn Masan (Masan Group – MSN) tiếp tục khẳng định tinh thần tiên phong và sáng tạo, cũng như cam kết gắn bó cùng các giá trị văn hóa – khát vọng Việt

Masan đồng hành cùng V Fest Vietnam Today

Góp mặt cùng V Fest, cho thấy doanh nghiệp Việt bên cạnh việc chú trọng tăng trưởng kinh doanh, còn luôn quan tâm đồng hành cùng đời sống tinh thần, văn hóa của cộng đồng. Sau gần ba thập kỷ phát triển, Masan Group (MSN) đã định vị mình là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu Việt Nam, với sứ mệnh mang đến cho người Việt những sản phẩm an toàn, hiện đại, đồng thời góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

Đưa bán lẻ hiện đại về gần hơn với 100 triệu người Việt

WinCommerce (WCM), đơn vị vận hành hệ thống WinMart, WinMart+ và WiN, đang là mũi nhọn của Masan trong chiến lược hiện đại hóa ngành bán lẻ Việt Nam. Tám tháng đầu năm 2025, WCM ghi nhận doanh thu 25.000 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ, vượt xa kế hoạch tăng trưởng cả năm. Riêng tháng 8, doanh thu đạt 3.573 tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ, con số phản ánh sức bật rõ nét của sức mua nội địa.

Masan - Tập đoàn tiêu dùng bán lẻ Việt Nam

Đáng chú ý, trong 415 cửa hàng mới khai trương, có tới 75% nằm tại khu vực nông thôn, nơi chiếm hơn 60% dân số cả nước nhưng bán lẻ hiện đại còn nhiều dư địa. Việc “đưa siêu thị về làng” giúp người dân nông thôn tiếp cận dễ dàng hơn với thực phẩm an toàn, chất lượng cao, từ rau sạch WinEco đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP đến thịt MEATDeli chuẩn châu Âu. Điều này không chỉ nâng cao trải nghiệm tiêu dùng, mà còn góp phần thay đổi thói quen mua sắm: từ chợ truyền thống sang cửa hàng tiện lợi, minh bạch và hiện đại.

Song song với mở rộng, WCM tiên phong ứng dụng công nghệ để tối ưu vận hành. Hệ thống đặt hàng tự động WiNARE, tích hợp AI và dữ liệu thời gian thực, giúp giảm tỷ lệ hỏng hủy, tăng độ phủ hàng hóa trên kệ và tiết kiệm chi phí. Đến cuối 2025, WCM dự kiến triển khai WiNARE cho 70% danh mục hàng hóa, đặc biệt với ngành hàng tươi sống – nền tảng để nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng và duy trì lợi thế cạnh tranh.

Quảng bá văn hóa ẩm thực Việt ra thế giới

Một thành viên khác trong hệ sinh thái Tập đoàn Masan, Masan Consumer (MCH) sở hữu danh mục thương hiệu Việt phong phú từ gia vị, mì ăn liền, đồ uống đến thực phẩm tiện lợi. Với tinh thần phụng sự người tiêu dùng, MCH không ngừng đổi mới để vừa phục vụ thị trường nội địa, vừa mang sản phẩm Việt ra thế giới.

Du khách nước ngoài trải nghiệm tráng bánh phở tại gian hàng Chi hội Phở Vân Cù

Trong nửa đầu năm 2025, xuất khẩu của MCH tăng hơn 35%, với sự hiện diện ngày càng mở rộng tại Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều thị trường châu Á khác. Tính đến nay, các sản phẩm của MCH đã có mặt tại 26 quốc gia, khẳng định sức hút của ẩm thực Việt trên bản đồ tiêu dùng toàn cầu.

Toàn bộ nhà máy của MCH đều đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như FSSC 22000, HACCP, BRCGS và HALAL, tạo nền tảng vững chắc để chinh phục những thị trường khó tính. Kết quả tích cực này phản ánh sự đón nhận ngày càng rộng rãi của người tiêu dùng quốc tế với sản phẩm mang bản sắc Việt, đồng thời củng cố chiến lược “Go Global” mà MCH đang theo đuổi.

Dù vậy, hành trình hiện đại hóa bán lẻ và đưa thương hiệu Việt ra thế giới không phải không có thách thức. Thị trường tiêu dùng – bán lẻ trong nước ngày càng cạnh tranh gay gắt, chi phí vận hành liên tục tăng, trong khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng đa dạng và khắt khe. Chính trong bối cảnh đó, sự kiên định với chiến lược dài hạn và khả năng thích ứng linh hoạt đã giúp Masan duy trì đà tăng trưởng và tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong.

Gian hàng CHIN-SU - Sản phẩm của Masan tại Festival Phở 2025

Với V Fest cũng như các chương trình hướng đến cộng đồng, Masan không chỉ đồng hành phát triển các giá trị văn hóa, mà còn tiếp tục khẳng định khát vọng hiện đại hóa tiêu dùng – bán lẻ và đưa thương hiệu Việt vươn xa. Từ cửa hàng WinMart+ nơi làng quê đến gia vị Chin-Su trong căn bếp toàn cầu, Masan đang viết tiếp hành trình doanh nghiệp Việt mang khát vọng Việt ra thế giới.