Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Quốc vương thăm Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm của Quốc vương sẽ góp phần tích cực đưa quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích phát triển và phồn vinh của nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước chân thành chúc nhân dân Campuchia tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong những năm tới, phát triển ngày càng phồn vinh, sớm đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050. Nhân dịp này, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, chiều 28-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Quốc vương Norodom Sihamoni đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được sau gần 40 năm đổi mới, có quan hệ đối ngoại rộng mở và đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước trên thế giới. Quốc vương tin tưởng dưới đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn trong thời gian tới.

Quốc vương Campuchia bày tỏ cảm ơn sâu sắc và khẳng định người dân Campuchia mãi mãi ghi nhớ đất nước và người dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay; khẳng định các nhà lãnh đạo Campuchia sẽ tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước cũng như quan hệ anh em thân thiết giữa hai dân tộc.

Hai bên hài lòng về quan hệ hai nước thời gian qua; nhất trí thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, bền chặt trên mọi lĩnh vực, trong đó quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc về sự gắn bó, đoàn kết, hy sinh cho nhau giữa hai nước, hai dân tộc và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, Quốc vương trên cương vị cao cả của mình sẽ tiếp tục quan tâm, cùng các vị lãnh đạo cấp cao Campuchia chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiếp tục tạo điều kiện nhập quốc tịch đối với những người gốc Việt đã đủ điều kiện và tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Campuchia, hòa nhập tốt với sở tại và làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường đã chuyển lời thăm hỏi tới Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk và mong Hoàng Thái Hậu sớm cùng Quốc vương sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian phù hợp. Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ mong sớm đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm Campuchia.

LƯU THỦY