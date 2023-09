Chủ tịch nước tiếp các đại sứ trình Quốc thư

Chúc mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các đại sứ bằng kinh nghiệm của mình tích cực đóng góp, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam; các bộ, ngành của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các đại sứ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.

Tại buổi tiếp, các đại sứ trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành thời gian tiếp và khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp, thúc đẩy quan hệ song phương.

Tiếp Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp và hiện Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đang có chuyến thăm Bulgaria.

Cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư hai nước còn rất lớn, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ Pavlin Todorov tích cực thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, văn hóa, giáo dục - đào tạo. Chủ tịch nước đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và đa phương.

Tiếp Đại sứ Liên minh châu Âu Julien Guerrier, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, từ khi gia nhập WTO, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy hợp tác với các nước để tận dụng các cơ hội phát triển. Với điều kiện của Việt Nam hiện nay, để thực hiện các sáng kiến và cam kết còn nhiều thách thức, song Việt Nam sẽ nỗ lực cao nhất để thực hiện các nội dung hợp tác này; trong đó Việt Nam đặt mục tiêu giảm phát thải bằng 0 vào năm 2050 và mong muốn EU hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết này.

Tiếp Đại sứ Pháp Olivier Brochet, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, mối quan hệ hai nước Việt Nam - Pháp thời gian qua phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa. Tại Hà Nội và TPHCM có nhiều công trình văn hóa Pháp có giá trị lịch sử đang được bảo tồn và phát huy. Hai nước cũng thường xuyên duy trì, thúc đẩy giao lưu nhân dân; tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Trên tinh thần đối tác chiến lược, hai nước đang thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch nước hoan nghênh và đề nghị Pháp tiếp tục duy trì ủng hộ ASEAN về quan điểm bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Mọi tranh chấp giữa các bên liên quan cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tiếp Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng việc Kazakhstan cử Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại Việt Nam cho thấy sự coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết, chuyến thăm của Tổng thống Kazakhstan mới đây để lại ấn tượng rất tốt đẹp đối với Việt Nam và là dấu mốc quan trọng thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Việt Nam đánh giá cao vai trò của Kazakhstan trong các diễn đàn khu vực, quốc tế và tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ các sáng kiến của Kazakhstan để thúc đẩy mối liên kết Á - Âu cũng như thúc đẩy hợp tác giữa Kazakhstan với ASEAN. Hai nước đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 1,5 tỷ USD thời gian tới.