Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Quan hệ chặt chẽ, toàn diện trong nhiều lĩnh vực

Theo TTXVN, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Campuchia trên cương vị mới.

Chủ tịch nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi cùng lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Hun Manet.

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovor Thipadei Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu to lớn, đáng tự hào mà nhân dân Campuchia đã đạt được; đồng thời tin tưởng Campuchia sẽ đạt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao trong năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện, vai trò và vị thế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Hun Manet trân trọng việc Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Campuchia không lâu sau khi nhậm chức, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước đối với đất nước và nhân dân Campuchia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Hun Manet chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Thủ tướng Hun Manet tin tưởng, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, ngày càng phát triển thịnh vượng, trở thành điểm sáng của khu vực và thế giới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước; duy trì thường xuyên trao đổi, gặp gỡ các cấp, các kênh, nhất là kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân.

Việt Nam là một trong những đối tác thương mại lớn của Campuchia, riêng trong quý I-2024, kim ngạch thương mại đứng thứ hai, chiếm 22,2% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Campuchia. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng thương mại hai nước sẽ sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

Trao đổi sâu về phương hướng và giải pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, hai nhà lãnh đạo thống nhất cao về những định hướng lớn, nổi bật là tiếp tục duy trì và củng cố tin cậy chính trị; nhấn mạnh hai nước cần hợp tác chặt chẽ để gìn giữ và phát huy đoàn kết hai nước.

Cùng với đó, tăng cường trao đổi thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; triển khai tốt các cam kết, thỏa thuận, hiệp định đã ký và các cơ chế hợp tác; tăng cường kết nối, phối hợp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước. Hai bên nhất trí sớm thu xếp đoàn lãnh đạo trẻ Campuchia thăm và đi thực tế ở Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp thực hiện tốt các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận liên quan đến biên giới mà hai nước đã ký kết; tiếp tục đàm phán, tìm giải pháp công bằng, hợp lý thúc đẩy giải quyết các khu vực chưa hoàn thành phân giới cắm mốc trong thời gian tới. Song song, tăng cường hợp tác ngăn chặn buôn bán người, vận chuyển ma túy qua biên giới, bảo đảm an ninh an toàn cho nhân dân các tỉnh biên giới…

Chia sẻ với bà con kiều bào

Chiều 13-7, tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia, cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm ăn tại Campuchia.

Báo cáo với Chủ tịch nước về tình hình hoạt động của cơ quan đại diện và cộng đồng trong thời gian qua, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho biết, tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, các cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán luôn quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nỗ lực, phối hợp công tác hiệu quả, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ cho biết, cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia hiện có khoảng hơn 103.000 người, là cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời và là cộng đồng người Việt ở nước ngoài gặp nhiều khó khăn nhất vì nhiều lý do khách quan và chủ quan.

Chia sẻ với bà con kiều bào, Chủ tịch nước cho biết, trong các cuộc làm việc, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh việc tiếp tục dành ưu tiên cao cho củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước đề nghị Campuchia tiếp tục có các chính sách thuận lợi giúp người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập phù hợp với luật pháp Campuchia, cũng như triển khai tốt công tác di dời, tái định cư, chuyển đổi nghề… Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng đề nghị Campuchia tiếp tục tạo cơ chế thuận lợi giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Campuchia, qua đó đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước của Campuchia.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia còn nhiều khó khăn trong đời sống; thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bà con. Tuy nhiên, để có cuộc sống ổn định, bảo đảm được quyền lợi chính đáng của mình, bà con kiều bào cũng cần nâng cao địa vị pháp lý, ý thức tuân thủ các quy định, pháp luật sở tại, nỗ lực vươn lên, quan tâm đến việc tạo nền tảng giáo dục tốt các thế hệ sau.

KHÁNH MINH