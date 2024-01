Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chung vui “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn tại xã biên giới ở Nghệ An

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà tết cho người dân xã biên giới Thanh Thủy

Cùng tham dự chương trình có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Thanh Chương báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2023 và kết quả công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo tết cho người nghèo đón Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà huyện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, bày tỏ ấn tượng trước thành tích vận động bà con làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình "Tết nhân ái"

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, truyền thống quý báu của dân tộc ta là chia sẻ, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “lá lành đùm lá rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”… Đảng và Nhà nước ta luôn xác định người dân là vị trí trung tâm để quan tâm, để hướng đến, nhất là những dịp tết đến xuân về. Trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, việc xóa đói, giảm nghèo, chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là gia đình có công, gia đình thương binh, liệt sĩ là nội dung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đường lối của Đảng ta là luôn luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm của các chính sách phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch nước mong rằng, người dân huyện Thanh Chương nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung, nhất là các hộ gia đình còn khó khăn sẽ nỗ lực vươn lên để có cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn. Chủ tịch nước cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp của Nghệ An chăm lo tốt hơn cho người dân. Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đoàn kết một lòng, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước. “Tỉnh khá của cả nước có ý nghĩa đầy đủ và trọn vẹn khi chúng ta không còn hộ nghèo. Tôi mong điều đó sẽ không còn xa nữa đối với Nghệ An”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham gia phiên chợ "Tết nhân ái" cùng người dân xã Thanh Thủy

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã trao nhiều phần quà ý nghĩa với tổng giá trị hơn 20,2 tỷ đồng, bao gồm: tặng 15 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng); trao hỗ trợ 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng trị giá 19,2 tỷ đồng; tặng 200 suất quà (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) và 308 suất quà là phiếu mua hàng và tiền mặt (trị giá 500.000 đồng/suất) cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng điểm bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non xã Thông Thụ (huyện Quế phong) trị giá 300 triệu đồng; 200 phần quà cho công nhân tỉnh Nghệ An (mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng)…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Thủy

Sau khi trao quà tết tại chương trình “Tết nhân ái”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đã tham gia phiên chợ “Tết nhân ái” cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thủy; tham dự các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại chợ tết.

Cũng trong sáng 17-1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.

Tin liên quan Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

DUY CƯỜNG