Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đổi mới cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, hiệu quả trong triển khai thực hiện

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Dự có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Quân khu 9; lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL cùng các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hàng ngàn người dân trên địa bàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi các đại biểu, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đã ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của quân và dân Nam bộ nói chung, ĐBSCL và TP Cần Thơ nói riêng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc, Cần Thơ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng - nằm ở trung tâm vùng ĐBSCL, nơi Mỹ - Ngụy đặt cơ quan đầu não Vùng 4 chiến thuật với bộ máy chiến tranh đồ sộ, nhiều loại quân binh chủng, kho tàng, sân bay, bến cảng. Đây là nơi xuất phát chủ yếu của các cuộc hành quân càn quét, đánh phá, bình định ác liệt, dã man của địch đến các địa phương trong vùng.

Các nữ đại biểu tham dự buổi lễ

Bước vào mùa Xuân năm 1975, sự nghiệp đấu tranh giải phóng của dân tộc ta tuy còn nhiều khó khăn nhưng cuộc chiến tranh của nhân dân ta ngày càng phát triển, sức mạnh tiến công của quân và dân ta ngày càng lớn mạnh. Ở Nam bộ, ngay từ ngày 10-3-1975, để phối hợp với chiến trường Tây Nguyên vừa mở ra, quân và dân vùng đồng bằng đã đồng loạt tiến công và nổi dậy ở nhiều nơi, mở rộng vùng giải phóng và làm chủ các điểm huyết mạch giao thông quan trọng.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự chuẩn bị về mọi mặt, ngày 27-4-1975, lực lượng vũ trang tỉnh Cần Thơ cùng lực lượng chủ lực Quân khu 9 chia làm ba cánh quân tiến công áp sát thành phố Cần Thơ. Đến sáng 30-4-1975, Ban Chỉ huy khởi nghĩa nội ô thành phố Cần Thơ ra lệnh cho các lực lượng trong nội ô nổi dậy và tiến công đồng loạt vào các mục tiêu trọng yếu, chiếm lĩnh các cơ sở trọng yếu, trụ sở làm việc, sân bay, nha cảnh sát, Trại giam Khám lớn, Đài Phát thanh…

Đúng 15 giờ cùng ngày, bản tuyên bố đầu tiên của UBND cách mạng TP Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Văn Lưu (đại diện Ủy ban khởi nghĩa thành phố Cần Thơ) đọc đã được phát trên sóng của Đài Phát thanh Cần Thơ. Trải qua 50 năm cùng với cả nước xây dựng và phát triển, dù có sự thay đổi về địa giới hành chính, tên gọi khác nhau, song mỗi thời kỳ đều là dấu mốc quan trọng khẳng định bước tiến mới của Cần Thơ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu khẳng định quyết tâm giữ vững, phát huy thành quả cách mạng, ra sức xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành thành phố văn minh, hiện đại, luôn xứng đáng với truyền thống của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; khắc ghi, tri ơn công lao to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, các bậc lão thành cách mạng, sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, các lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân cùng các lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. Trân trọng ghi nhớ những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ đảng viên, nhân dân TP Cần Thơ cũng như mọi miền Tổ quốc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận và biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ trong thời gian qua. Song cũng băn khoăn khi sự phát triển của TP Cần Thơ chưa xứng tầm với yêu cầu phát triển của thành phố trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, bước vào giai đoạn mới, TP Cần Thơ phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm về những khuyết điểm vừa qua. Phải đổi mới cách nghĩ, sáng tạo trong cách làm, hiệu quả trong triển khai thực hiện. TP Cần Thơ cần tập trung cao độ đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất cao, triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng, Chính phủ, các luật, nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính; thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức cán bộ và mục tiêu tăng trưởng.

Đồng thời, chuẩn bị tốt nhất cho đại hội Đảng bộ, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp tới đây. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, TP Cần Thơ cần khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của địa phương và của vùng; chú trọng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, kinh tế tư nhân; đẩy nhanh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, phát triển thực chất phong trào bình dân học vụ số.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ

Cùng với đó, TP Cần Thơ phải thực hiện nghiêm việc xây dựng Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Cần Thơ phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với nhiệm vụ mới. Cần lắng nghe tâm tư, ý kiến nhân dân; mỗi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội tin rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng lòng, hiệp lực, biến khó khăn thành động lực, biến thách thức thành cơ hội. Cần Thơ ngày càng phát triển, sớm thành đô thị thông minh giàu đẹp, văn minh hiện đại.

VĨNH TƯỜNG