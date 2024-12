Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, đồng chí Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao tặng 50 suất quà tết cho 50 gia đình chính sách, người có công, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn và TP Hà Tĩnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác an sinh xã hội.

Nhân dịp đón năm mới 2025, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ, Chủ tịch Quốc hội chúc các gia đình đón mùa xuân mới, năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc; không ngừng nỗ lực vươn lên, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất kinh doanh, thoát nghèo và vươn lên hộ khá, góp sức cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy đoàn kết, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, hộ nghèo; chú trọng thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo chủ trương của Trung ương; rà soát các chế độ, chính sách Quốc hội đã ban hành, có hiệu lực đi vào thực hiện hiệu quả; quan tâm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà cho các gia đình

Chủ tịch Quốc hội lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, nhất là chuyển đổi số; lan tỏa, phát huy tích cực công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giải quyết cơ sở vật chất sau sáp nhập; đồng thời, quan tâm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn để đảm bảo đời sống bình yên cho nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội đến thăm hỏi, chúc tết gia đình ông Thái Văn Hùng

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc tết gia đình ông Thái Văn Hùng (sinh năm 1952, trú thôn Ba Giang, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) là thương binh 1/4. Ông Hùng là cựu chiến binh chiến đấu tại chiến trường Bình - Trị - Thiên khói lửa, trở về quê hương mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại.

Chủ tịch Quốc hội tặng quà, chúc tết gia đình ông Thái Văn Hùng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc ông Thái Văn Hùng cùng gia đình nhiều sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vận động con cháu cùng góp sức để xây dựng, phát triển quê hương.

DƯƠNG QUANG - HIỀN LƯƠNG